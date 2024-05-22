https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/abd-basini-abd-ideolojik-ucuncu-dunya-savasini-rusya-ve-cine-kaybediyor-1084112229.html

ABD basını: ABD ideolojik ‘üçüncü dünya savaşını’ Rusya ve Çin'e kaybediyor

ABD basını: ABD ideolojik ‘üçüncü dünya savaşını’ Rusya ve Çin'e kaybediyor

Sputnik Türkiye

Hill gazetesi, ABD'nin ideolojik ‘üçüncü dünya savaşını’ Rusya ve Çin'e kaybetmek üzere olduğunu yazdı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T22:00+0300

2024-05-22T22:00+0300

2024-05-22T22:00+0300

dünya

the hill

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rusya

çin

üçüncü dünya savaşı

ortadoğu

tayvan

ukrayna

abraham lincoln

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Amerikan gazetesi The Hill'de yayınlanan makalede, ABD'nin ideolojik ‘üçüncü dünya savaşını’ Rusya ve Çin'e kaybetmek üzere olduğu belirtildi.Makalede, Washington’un şu anda Ukrayna, Ortadoğu ve potansiyel olarak Tayvan'da yaşanabilecek çatışmalarla uğraşmak zorunda kaldığı ve ayrıca Sahel ve Sahra bölgesindeki nüfuz mücadelesini kaybetmek üzere olduğu vurgulandı.Dünyanın Rusya, Çin ve müttefiklerinin çıkarlarının ABD'nin çıkarlarıyla çatıştığı küresel bir ‘ideolojik üçüncü dünya savaşına’ doğru kaydığı belirtilerek, “Görünüşe göre Kasım ayında yapılacak seçim hesabına kapılmış olan Biden, bırakın savaşı kazanmak için adım atmayı, üçüncü dünya savaşının ortasında olduğumuzu bile kabul etmeyi reddediyor” ifadelerine yer verildi.Bu yaklaşımın bir sonucu olarak Biden yönetiminin askeri potansiyel, silah üretim kapasitesi ve Moskova ile Pekin'den yayılan siber tehdit ve dezenformasyona karşı koyma becerisi açısından son derece yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, “Biden, Abraham Lincoln gibi davranmak ve kazanma kararlılığını göstermek yerine, özgür dünyanın lideri olarak görevini ihmal etme konusunda (James) Buchanan'ı örnek alıyor” değerlendirmesi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/pekinden-tayvana-silah-satisini-surduren-abd-sirketlerine-yeni-yaptirim-1084092937.html

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the hill, abd, rusya, çin, üçüncü dünya savaşı, ortadoğu, tayvan, ukrayna, abraham lincoln