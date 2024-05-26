https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/rusya-lideri-putin-ozbekistanda-1084219965.html
Rusya lideri Putin Özbekistan’da
Rusya lideri Putin Özbekistan’da
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Özbekistan’a geldi. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T19:42+0300
2024-05-26T19:42+0300
2024-05-26T19:49+0300
dünya
rusya
vladimir putin
özbekistan
şevket mirziyoyev
resmi ziyaret
taşkent
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Rusya lideri Putin, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile görüşmelerde bulunmak üzere Özbekistan’a resmi ziyaret için geldi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in daveti üzerine Taşkent’e gelen Putin’in ziyareti yarın da sürecek.İki ülkenin devlet başkanları, ikili ilişkilerin gelişmesi için durumu ve beklentileri tartışmanın yanı sıra bölgesel meseleler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor.Putin ve Mirziyoyev ayrıca Rusya ve Özbekistan Bölgeler Konseyi’nin ilk toplantısına da katılacak.Kremlin basın dairesinden bildirildiği üzere, taraflar ziyaretin ardından ‘dolgun bir ikili belge paketi’ imzalamayı planlıyor.Putin Taşkent'teki Bağımsızlık Anıtı’na çiçek bıraktıVladimir Putin, Taşkent’e gelişinden sonra Novıy Uzbekistan (Yeni Özbekistan) parkına giderek Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.Ardından Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile birlikte Asya Oyunları ve Yeni Taşkent projeleri ile ilgili sunumu dinledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/putin-ve-lukasenko-minskte-bir-araya-geldi-1084177866.html
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rusya, vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev, resmi ziyaret, taşkent
rusya, vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev, resmi ziyaret, taşkent
Rusya lideri Putin Özbekistan’da
19:42 26.05.2024 (güncellendi: 19:49 26.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Özbekistan’a geldi.
Rusya lideri Putin, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile görüşmelerde bulunmak üzere Özbekistan’a resmi ziyaret için geldi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in daveti üzerine Taşkent’e gelen Putin’in ziyareti yarın da sürecek.
İki ülkenin devlet başkanları, ikili ilişkilerin gelişmesi için durumu ve beklentileri tartışmanın yanı sıra bölgesel meseleler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor.
Putin ve Mirziyoyev ayrıca Rusya ve Özbekistan Bölgeler Konseyi’nin ilk toplantısına da katılacak.
Kremlin basın dairesinden bildirildiği üzere, taraflar ziyaretin ardından ‘dolgun bir ikili belge paketi’ imzalamayı planlıyor.
Putin Taşkent'teki Bağımsızlık Anıtı’na çiçek bıraktı
Vladimir Putin, Taşkent’e gelişinden sonra Novıy Uzbekistan (Yeni Özbekistan) parkına giderek Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.
Ardından Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile birlikte Asya Oyunları ve Yeni Taşkent projeleri ile ilgili sunumu dinledi.