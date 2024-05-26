https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/rusya-lideri-putin-ozbekistanda-1084219965.html

Rusya lideri Putin Özbekistan’da

Rusya lideri Putin Özbekistan’da

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Özbekistan’a geldi. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T19:42+0300

2024-05-26T19:42+0300

2024-05-26T19:49+0300

dünya

rusya

vladimir putin

özbekistan

şevket mirziyoyev

resmi ziyaret

taşkent

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Rusya lideri Putin, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile görüşmelerde bulunmak üzere Özbekistan’a resmi ziyaret için geldi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in daveti üzerine Taşkent’e gelen Putin’in ziyareti yarın da sürecek.İki ülkenin devlet başkanları, ikili ilişkilerin gelişmesi için durumu ve beklentileri tartışmanın yanı sıra bölgesel meseleler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmayı planlıyor.Putin ve Mirziyoyev ayrıca Rusya ve Özbekistan Bölgeler Konseyi’nin ilk toplantısına da katılacak.Kremlin basın dairesinden bildirildiği üzere, taraflar ziyaretin ardından ‘dolgun bir ikili belge paketi’ imzalamayı planlıyor.Putin Taşkent'teki Bağımsızlık Anıtı’na çiçek bıraktıVladimir Putin, Taşkent’e gelişinden sonra Novıy Uzbekistan (Yeni Özbekistan) parkına giderek Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.Ardından Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile birlikte Asya Oyunları ve Yeni Taşkent projeleri ile ilgili sunumu dinledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/putin-ve-lukasenko-minskte-bir-araya-geldi-1084177866.html

rusya

özbekistan

taşkent

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rusya, vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev, resmi ziyaret, taşkent