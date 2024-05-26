https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/medvedevden-abd-rusyayi-tehdit-etti-diyen-polonya-disisleri-bakanina-yanit-1084213729.html

Medvedev’den 'ABD Rusya'yı tehdit etti' diyen Polonya Dışişleri Bakanı’na yanıt

Medvedev’den 'ABD Rusya'yı tehdit etti' diyen Polonya Dışişleri Bakanı’na yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin ‘ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda nükleer silah... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T13:36+0300

2024-05-26T13:36+0300

2024-05-26T13:36+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

abd

polonya

ukrayna

radoslaw sikorski

varşova

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Sikorski’nin The Guardian'a verdiği röportajı sosyal ağ X'te (eski adıyla Twitter) İngilizce olarak değerlendiren Medvedev, Polonya’nın, ABD'nin Rus hedeflerini vurma tehdidinin ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğinin altını çizerken, böyle bir hareketin dünya savaşına yol açacağını vurguladı.Rusya'nın nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya'yı ‘Ukrayna'daki hedeflerini konvansiyonel silahlarla vurmakla’ tehdit ettiğini söyleyen Sikorski’nin muhtemelen kendi efendilerini korkutmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, “İlk olarak, Amerikalılar şu ana kadar böyle bir şey söylemedi, çünkü Polonyalılardan daha temkinliler. İkinci olarak, Amerika'nın mevzilerimize saldırması bir dünya savaşının başlaması anlamına gelir ve Polonya gibi bir ülkenin dışişleri bakanı bile bunu çok anlamalıdır” diye yazdı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ABD'nin taktik nükleer silahlarının Polonya topraklarında konuşlandırılabileceği yönündeki son açıklamasını da hatırlatırken, bu durumda “Varşova'nın dışarıda kalmayacağını ve radyoaktif küllerden payını alacağını” belirterek, “Gerçekten istediğiniz bu mu?” sorusunu yöneltti.Sikorski’nin açıklamalarıyla ilgili bir başka değerlendirme de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan gelmiş, Zaharova, Sikorski'ye bu konuşmalar yerine Washington'un Kuzey Akım'ın baltalanmasındaki rolü hakkında konuşmasını tavsiye etmişti.Kremlin, Moskova'nın askeri operasyonlarda nükleer silah kullanma planının olmadığını defalarca dile getirirken, “Nükleer bir savaşın kazananı olamaz” diyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın muhaliflerinin bu tür silahlara sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini, ancak ülkesinin bu silahlarla kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.

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abd

polonya

ukrayna

varşova

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd, polonya, ukrayna, radoslaw sikorski, varşova