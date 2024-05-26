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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/medvedevden-abd-rusyayi-tehdit-etti-diyen-polonya-disisleri-bakanina-yanit-1084213729.html
Medvedev’den 'ABD Rusya'yı tehdit etti' diyen Polonya Dışişleri Bakanı’na yanıt
Medvedev’den 'ABD Rusya'yı tehdit etti' diyen Polonya Dışişleri Bakanı’na yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin ‘ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda nükleer silah... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T13:36+0300
2024-05-26T13:36+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
abd
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ukrayna
radoslaw sikorski
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Sikorski’nin The Guardian'a verdiği röportajı sosyal ağ X'te (eski adıyla Twitter) İngilizce olarak değerlendiren Medvedev, Polonya’nın, ABD'nin Rus hedeflerini vurma tehdidinin ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğinin altını çizerken, böyle bir hareketin dünya savaşına yol açacağını vurguladı.Rusya'nın nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya'yı ‘Ukrayna'daki hedeflerini konvansiyonel silahlarla vurmakla’ tehdit ettiğini söyleyen Sikorski’nin muhtemelen kendi efendilerini korkutmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, “İlk olarak, Amerikalılar şu ana kadar böyle bir şey söylemedi, çünkü Polonyalılardan daha temkinliler. İkinci olarak, Amerika'nın mevzilerimize saldırması bir dünya savaşının başlaması anlamına gelir ve Polonya gibi bir ülkenin dışişleri bakanı bile bunu çok anlamalıdır” diye yazdı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ABD'nin taktik nükleer silahlarının Polonya topraklarında konuşlandırılabileceği yönündeki son açıklamasını da hatırlatırken, bu durumda “Varşova'nın dışarıda kalmayacağını ve radyoaktif küllerden payını alacağını” belirterek, “Gerçekten istediğiniz bu mu?” sorusunu yöneltti.Sikorski’nin açıklamalarıyla ilgili bir başka değerlendirme de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan gelmiş, Zaharova, Sikorski'ye bu konuşmalar yerine Washington'un Kuzey Akım'ın baltalanmasındaki rolü hakkında konuşmasını tavsiye etmişti.Kremlin, Moskova'nın askeri operasyonlarda nükleer silah kullanma planının olmadığını defalarca dile getirirken, “Nükleer bir savaşın kazananı olamaz” diyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın muhaliflerinin bu tür silahlara sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini, ancak ülkesinin bu silahlarla kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/macaristan-ve-bulgaristan-nato-birliklerinin-ukraynaya-gonderilmesine-karsi-cikti-1084206514.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd, polonya, ukrayna, radoslaw sikorski, varşova
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd, polonya, ukrayna, radoslaw sikorski, varşova

Medvedev’den 'ABD Rusya'yı tehdit etti' diyen Polonya Dışişleri Bakanı’na yanıt

13:36 26.05.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin ‘ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda nükleer silah kullanması halinde Rus mevzilerini yok etmekle tehdit ettiği’ açıklamalarına verdiği yanıtında, Sikorski’nin efendilerini korkutmaya çalıştığını söyledi.
Sikorski’nin The Guardian'a verdiği röportajı sosyal ağ X'te (eski adıyla Twitter) İngilizce olarak değerlendiren Medvedev, Polonya’nın, ABD'nin Rus hedeflerini vurma tehdidinin ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğinin altını çizerken, böyle bir hareketin dünya savaşına yol açacağını vurguladı.
Rusya'nın nükleer silah kullanması halinde ABD'nin Rusya'yı ‘Ukrayna'daki hedeflerini konvansiyonel silahlarla vurmakla’ tehdit ettiğini söyleyen Sikorski’nin muhtemelen kendi efendilerini korkutmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, “İlk olarak, Amerikalılar şu ana kadar böyle bir şey söylemedi, çünkü Polonyalılardan daha temkinliler. İkinci olarak, Amerika'nın mevzilerimize saldırması bir dünya savaşının başlaması anlamına gelir ve Polonya gibi bir ülkenin dışişleri bakanı bile bunu çok anlamalıdır” diye yazdı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ABD'nin taktik nükleer silahlarının Polonya topraklarında konuşlandırılabileceği yönündeki son açıklamasını da hatırlatırken, bu durumda “Varşova'nın dışarıda kalmayacağını ve radyoaktif küllerden payını alacağını” belirterek, “Gerçekten istediğiniz bu mu?” sorusunu yöneltti.
Sikorski’nin açıklamalarıyla ilgili bir başka değerlendirme de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan gelmiş, Zaharova, Sikorski'ye bu konuşmalar yerine Washington'un Kuzey Akım'ın baltalanmasındaki rolü hakkında konuşmasını tavsiye etmişti.
Kremlin, Moskova'nın askeri operasyonlarda nükleer silah kullanma planının olmadığını defalarca dile getirirken, “Nükleer bir savaşın kazananı olamaz” diyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın muhaliflerinin bu tür silahlara sahip olduğunu bilmeleri gerektiğini, ancak ülkesinin bu silahlarla kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
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