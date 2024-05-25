https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/polonya-disisleri-bakani-ab-rusya-konusunda-kendini-kisitlamayi-birakmali-1084200070.html

Polonya Dışişleri Bakanı: AB, Rusya konusunda kendini kısıtlamayı bırakmalı

Polonya Dışişleri Bakanı: AB, Rusya konusunda kendini kısıtlamayı bırakmalı

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer saldırı gerçekleştirmesi halinde ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'daki tüm askeri tesislerini... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T17:33+0300

2024-05-25T17:33+0300

2024-05-25T17:33+0300

ukrayna krizi

polonya

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski The Guardian'a verdiği mülakatta Vladimir Putin'in nükleer silah kullanmaya karar vermesi halinde NATO'nun Ukrayna'daki tüm Rus askeri tesislerini vuracağını söyledi. Aynı zamanda Rusya'nın olası bir nükleer saldırısına da şüpheyle yaklaşan Sikorski, Rus tarafının ABD tarafından sonuçları konusunda uyarıldığını iddia etti. Sikorski, “Amerikalılar Ruslara eğer nükleer bomba kullanırsanız kimse ölmese bile Ukrayna'daki tüm tesislerinizi konvansiyonel silahlarla vuracağımızı, hepsini yok edeceğimizi söyledi” dedi. Polonya'nın da Rus askerlerini vurabileceğini düşünüyorDışişleri Bakanı ayrıca Polonya'nın Rusya'ya ait askeri hedefleri vurma hakkını desteklediğini söyledi ve Batı'nın Kiev'i desteklerken 'kendini sürekli kısıtlamayı' bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/abdli-eski-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-iyi-birlikleri-harkova-gonderilerek-tuzaga-dustu-1084199566.html

polonya

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