https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/macaristan-ve-bulgaristan-nato-birliklerinin-ukraynaya-gonderilmesine-karsi-cikti-1084206514.html
Macaristan ve Bulgaristan, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı
Macaristan ve Bulgaristan, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı
Sputnik Türkiye
Macaristan ve Bulgaristan cumhurbaşkanları NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T23:29+0300
2024-05-25T23:29+0300
2024-05-25T23:30+0300
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Kiev'e yeni silahlar tedarik etmenin ve Ukrayna'ya bir NATO birliği göndermenin çatışmanın çözümüne yol açmayacağını söyledi.Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun aktardığına göre Radev, Macar mevkidaşı Sulyok ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz çatışmayı çözmek için mümkün olan en kısa sürede diplomatik araçlar bulmak gerektiğine inanıyoruz. Bu daha fazla silahla ve NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya asker göndererek olmayacak" dedi.Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun aktardığına göre Sulyok'un da Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollardan çözülmesinden yana tavır takındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-onerilerimizi-dikkate-almazsa-kiev-toprak-kaybedecek-1084203672.html
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bulgaristan, macaristan, rumen radev, tamas sulyok, nato, ukrayna
bulgaristan, macaristan, rumen radev, tamas sulyok, nato, ukrayna
Macaristan ve Bulgaristan, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı
23:29 25.05.2024 (güncellendi: 23:30 25.05.2024)
Macaristan ve Bulgaristan cumhurbaşkanları NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Kiev'e yeni silahlar tedarik etmenin ve Ukrayna'ya bir NATO birliği göndermenin çatışmanın çözümüne yol açmayacağını söyledi.
Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun aktardığına göre Radev, Macar mevkidaşı Sulyok ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz çatışmayı çözmek için mümkün olan en kısa sürede diplomatik araçlar bulmak gerektiğine inanıyoruz. Bu daha fazla silahla ve NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya asker göndererek olmayacak" dedi.
Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun aktardığına göre Sulyok'un da Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollardan çözülmesinden yana tavır takındığı belirtildi.