https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/macaristan-ve-bulgaristan-nato-birliklerinin-ukraynaya-gonderilmesine-karsi-cikti-1084206514.html

Macaristan ve Bulgaristan, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı

Macaristan ve Bulgaristan, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı

Sputnik Türkiye

Macaristan ve Bulgaristan cumhurbaşkanları NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T23:29+0300

2024-05-25T23:29+0300

2024-05-25T23:30+0300

ukrayna krizi

bulgaristan

macaristan

rumen radev

tamas sulyok

nato

ukrayna

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Kiev'e yeni silahlar tedarik etmenin ve Ukrayna'ya bir NATO birliği göndermenin çatışmanın çözümüne yol açmayacağını söyledi.Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun aktardığına göre Radev, Macar mevkidaşı Sulyok ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz çatışmayı çözmek için mümkün olan en kısa sürede diplomatik araçlar bulmak gerektiğine inanıyoruz. Bu daha fazla silahla ve NATO üyesi ülkelerden Ukrayna'ya asker göndererek olmayacak" dedi.Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun aktardığına göre Sulyok'un da Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollardan çözülmesinden yana tavır takındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-onerilerimizi-dikkate-almazsa-kiev-toprak-kaybedecek-1084203672.html

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bulgaristan, macaristan, rumen radev, tamas sulyok, nato, ukrayna