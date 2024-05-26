https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/macaristan-basbakani-orbandan-ab-genelinde-zorunlu-askerlik-fikrine-sert-kinama-1084223045.html

Macaristan Başbakanı Orban’dan AB genelinde zorunlu askerlik fikrine sert kınama

Macaristan Başbakanı Orban’dan AB genelinde zorunlu askerlik fikrine sert kınama

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T22:33+0300

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2024-05-26T22:33+0300

dünya

macaristan

viktor orban

avrupa birliği

ab

zorunlu askerlik

kınama

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Patriota adlı YouTube kanalına verdiği demeçte nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk görmediğini söyledi.Orban, “Avrupa savaşın içine o kadar çekilmiş durumda ki, belirlediği askeri hedeflere ulaşmak için gerekli harcamalara ve fonlara ilişkin bir tahmini bile yok. Hayatımda bundan daha sorumsuzca bir şey görmedim” diye konuştu.Macaristan Başbakanı’na göre NATO, Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmak istiyor ve ‘İttifakı engelleme şansları sınırlı, zira onlar ikna edilmek istemiyor.’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/orban-avrupa-rusyaya-savas-acmaya-hazirlaniyor-1084159868.html

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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, zorunlu askerlik, kınama