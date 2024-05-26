https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/macaristan-basbakani-orbandan-ab-genelinde-zorunlu-askerlik-fikrine-sert-kinama-1084223045.html
Macaristan Başbakanı Orban’dan AB genelinde zorunlu askerlik fikrine sert kınama
Macaristan Başbakanı Orban’dan AB genelinde zorunlu askerlik fikrine sert kınama
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T22:33+0300
2024-05-26T22:33+0300
2024-05-26T22:33+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa birliği
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zorunlu askerlik
kınama
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Patriota adlı YouTube kanalına verdiği demeçte nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk görmediğini söyledi.Orban, “Avrupa savaşın içine o kadar çekilmiş durumda ki, belirlediği askeri hedeflere ulaşmak için gerekli harcamalara ve fonlara ilişkin bir tahmini bile yok. Hayatımda bundan daha sorumsuzca bir şey görmedim” diye konuştu.Macaristan Başbakanı’na göre NATO, Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmak istiyor ve ‘İttifakı engelleme şansları sınırlı, zira onlar ikna edilmek istemiyor.’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/orban-avrupa-rusyaya-savas-acmaya-hazirlaniyor-1084159868.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, zorunlu askerlik, kınama
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab, zorunlu askerlik, kınama
Macaristan Başbakanı Orban’dan AB genelinde zorunlu askerlik fikrine sert kınama
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk görmediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Patriota adlı YouTube kanalına verdiği demeçte nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk görmediğini söyledi.
Orban, “Avrupa savaşın içine o kadar çekilmiş durumda ki, belirlediği askeri hedeflere ulaşmak için gerekli harcamalara ve fonlara ilişkin bir tahmini bile yok. Hayatımda bundan daha sorumsuzca bir şey görmedim” diye konuştu.
Macaristan Başbakanı’na göre NATO, Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmak istiyor ve ‘İttifakı engelleme şansları sınırlı, zira onlar ikna edilmek istemiyor.’