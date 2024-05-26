Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
07:03
2 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
08:32
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
08:46
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
10:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
10:33
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
10:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
11:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
16:11
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar' şairi: Ölümünün 41. yılında anılıyor
16:21
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
16:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
17:10
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
17:24
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:21
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
09:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
10:04
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
10:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
11:20
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
11:32
9 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:22
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
18:09
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
19:02
3 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
20:06
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
20:21
4 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
20:48
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
21:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/lavrov-abd-fuzeleriyle-rusyanin-vurulmasindan-soz-edilmesi-caresizlikten-1084216012.html
Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten
Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kiev’e gönderdiği silahlarla Rusya’nın vurulmasına dair Batı’da gündeme gelen tartışmaların çaresizliği... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T15:25+0300
2024-05-26T15:25+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
abd
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
nato
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083511379_0:35:772:469_1920x0_80_0_0_c92071f5c35fe6a01172c700c86d8fe5.png
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in çağrılarıyla daha ciddi bir hal alan ‘Batı’dan Kiev’e gönderilen ABD yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurma’ fikrinin bir anlamda çaresizlik ve umutsuzluğu yansıttığını vurgularken, “Uluslararası hukuka uygun ve düşmanlıklar sırasında uygulanan dürüst araçlarla hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varıldığını gösteriyor. Acı çekiyor gibi görünüyorlar” diye konuştu.Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güçlenmesini engellemeyi ve onu çevrelemeyi hedeflediğini anımsatırken, ABD'li politikacıların Rusya'nın dekolonize edilmesinden ya da parçalanmasından bahsettiğini dile getirdiği demecini şu şekilde sonlandırdı:Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeliABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, yakın zamanda Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunurken, bu hararetli tartışmalara katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması zor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Stoltenberg’in sözlerine hızlı tepki veren İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Kiev'e sağlanan askeri teçhizatın yalnızca ülke içinde kullanılması gerektiğini dile getirmişti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Şeremet, Sputnik'e demecinde NATO Genel Sekreteri’nin Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin yorumunda Stoltenberg’in Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından bir açıklama yaparak, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısının İsviçre’de hazırlıkları yapılan Ukrayna konulu ‘barış konferansına’ katılmayı planlayanlar için bir sinyal olması gerektiğini belirtti.Zaharova, “Stoltenberg, NATO ülkelerine Kiev rejiminin Rusya genelindeki hedeflere yönelik saldırıları ile ilgili kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu. İsviçre’deki sözde ‘barış konferansına’ davet edilen herkesin bunu bilmesi yararlı olur” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html
abd
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083511379_52:0:721:502_1920x0_80_0_0_db59efd018d8a2ffab9fafce6b948b47.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, batı
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, batı

Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten

15:25 26.05.2024
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kiev’e gönderdiği silahlarla Rusya’nın vurulmasına dair Batı’da gündeme gelen tartışmaların çaresizliği yansıttığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in çağrılarıyla daha ciddi bir hal alan ‘Batı’dan Kiev’e gönderilen ABD yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurma’ fikrinin bir anlamda çaresizlik ve umutsuzluğu yansıttığını vurgularken, “Uluslararası hukuka uygun ve düşmanlıklar sırasında uygulanan dürüst araçlarla hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varıldığını gösteriyor. Acı çekiyor gibi görünüyorlar” diye konuştu.
Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güçlenmesini engellemeyi ve onu çevrelemeyi hedeflediğini anımsatırken, ABD'li politikacıların Rusya'nın dekolonize edilmesinden ya da parçalanmasından bahsettiğini dile getirdiği demecini şu şekilde sonlandırdı:
Buna müsaade etmeyeceğimizi ve Ukrayna'nın güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak, tarihi Rus topraklarında Rus olan her şeyi yok etmek için bir araç olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi gösterdiğimizde, bu tür kararlar almaya başladılar.

Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, yakın zamanda Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunurken, bu hararetli tartışmalara katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.
Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması zor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Stoltenberg’in sözlerine hızlı tepki veren İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Kiev'e sağlanan askeri teçhizatın yalnızca ülke içinde kullanılması gerektiğini dile getirmişti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Şeremet, Sputnik'e demecinde NATO Genel Sekreteri’nin Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin yorumunda Stoltenberg’in Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından bir açıklama yaparak, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısının İsviçre’de hazırlıkları yapılan Ukrayna konulu ‘barış konferansına’ katılmayı planlayanlar için bir sinyal olması gerektiğini belirtti.
Zaharova, “Stoltenberg, NATO ülkelerine Kiev rejiminin Rusya genelindeki hedeflere yönelik saldırıları ile ilgili kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu. İsviçre’deki sözde ‘barış konferansına’ davet edilen herkesin bunu bilmesi yararlı olur” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.
Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.
US Secretary of State Antony Blinken attends the 12th East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting during the 55th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ministerial meeting - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
Ukrayna krizi
Harkov telaşı: 'Blinken, Rusya topraklarının ABD yapımı silahlarla vurulması için lobi yapıyor'
23 Mayıs, 17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала