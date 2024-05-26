https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/lavrov-abd-fuzeleriyle-rusyanin-vurulmasindan-soz-edilmesi-caresizlikten-1084216012.html

Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten

Lavrov: ABD füzeleriyle Rusya'nın vurulmasından söz edilmesi çaresizlikten

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kiev’e gönderdiği silahlarla Rusya’nın vurulmasına dair Batı’da gündeme gelen tartışmaların çaresizliği... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T15:25+0300

2024-05-26T15:25+0300

2024-05-26T15:25+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

abd

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

nato

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083511379_0:35:772:469_1920x0_80_0_0_c92071f5c35fe6a01172c700c86d8fe5.png

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in çağrılarıyla daha ciddi bir hal alan ‘Batı’dan Kiev’e gönderilen ABD yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurma’ fikrinin bir anlamda çaresizlik ve umutsuzluğu yansıttığını vurgularken, “Uluslararası hukuka uygun ve düşmanlıklar sırasında uygulanan dürüst araçlarla hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varıldığını gösteriyor. Acı çekiyor gibi görünüyorlar” diye konuştu.Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güçlenmesini engellemeyi ve onu çevrelemeyi hedeflediğini anımsatırken, ABD'li politikacıların Rusya'nın dekolonize edilmesinden ya da parçalanmasından bahsettiğini dile getirdiği demecini şu şekilde sonlandırdı:Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeliABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, yakın zamanda Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunurken, bu hararetli tartışmalara katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması zor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Stoltenberg’in sözlerine hızlı tepki veren İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Kiev'e sağlanan askeri teçhizatın yalnızca ülke içinde kullanılması gerektiğini dile getirmişti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Şeremet, Sputnik'e demecinde NATO Genel Sekreteri’nin Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin yorumunda Stoltenberg’in Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından bir açıklama yaparak, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısının İsviçre’de hazırlıkları yapılan Ukrayna konulu ‘barış konferansına’ katılmayı planlayanlar için bir sinyal olması gerektiğini belirtti.Zaharova, “Stoltenberg, NATO ülkelerine Kiev rejiminin Rusya genelindeki hedeflere yönelik saldırıları ile ilgili kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu. İsviçre’deki sözde ‘barış konferansına’ davet edilen herkesin bunu bilmesi yararlı olur” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html

abd

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, batı