https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/israil-ordusu-bati-seriadaki-baskinlarini-surduruyor-1084211941.html
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Gazze’deki kara harekatını Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusunun, işgalindeki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliye daha gözaltı işlemi... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T13:03+0300
2024-05-26T13:03+0300
2024-05-26T13:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
batı şeria
doğu kudüs
ortadoğu
benyamin netanyahu
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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil, Cenin ve Kudüs kentlerinde aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 875'e yükseldiği belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar varUluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, toplar ve tanklarla yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.Bölgedeki tıp kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu kişilere ait cenazeler Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne getirildi.Yine Refah kentinin orta kesimlerinde bulunan Yebna Mülteci Kampı, İsrail topçuları tarafından vuruldu. Top atışları sonucu yaralananlar tedavi için Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne götürüldü.Refah kentinin güneyindeki Kışta Mahallesi ve Helal Pazar adlı bölgeleri İsrail topçuları ve tankçılarının yoğun atışlarının hedefi oldu.İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat bölgesindeki 2. Mülteci Kampı'ndaki İman Apartmanı'ndaki bir daireyi bombaladı. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı da yeni hava saldırısıyla bombardımana maruz kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Beric Mülteci Kampı da topçu atışları tarafından hede alındı.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler İsrail topçuları tarafından yoğun bir şekilde vurulurken, yine kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılarını derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusu Refah kentine saldırılarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/filistinin-avrupali-devletler-tarafindan-taninmasi-iki-devletli-cozume-yonelik-guclu-bir-adim-1084185224.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, ortadoğu, benyamin netanyahu, uluslararası adalet divanı
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, ortadoğu, benyamin netanyahu, uluslararası adalet divanı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
13:03 26.05.2024 (güncellendi: 13:04 26.05.2024)
Gazze’deki kara harekatını Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusunun, işgalindeki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliye daha gözaltı işlemi uygulamasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 875'e yükseldi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil, Cenin ve Kudüs kentlerinde aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.
Böylece, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 875'e yükseldiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar var
Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD)
Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları, toplar ve tanklarla yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.
Bölgedeki tıp kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu kişilere ait cenazeler Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne getirildi.
Yine Refah kentinin orta kesimlerinde bulunan Yebna Mülteci Kampı, İsrail topçuları tarafından vuruldu. Top atışları sonucu yaralananlar tedavi için Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne götürüldü.
Refah kentinin güneyindeki Kışta Mahallesi ve Helal Pazar adlı bölgeleri İsrail topçuları ve tankçılarının yoğun atışlarının hedefi oldu.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat bölgesindeki 2. Mülteci Kampı'ndaki İman Apartmanı'ndaki bir daireyi bombaladı. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı da yeni hava saldırısıyla bombardımana maruz kaldı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Beric Mülteci Kampı da topçu atışları tarafından hede alındı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler İsrail topçuları tarafından yoğun bir şekilde vurulurken, yine kuzeydeki Beyt Lahiye bölgesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.
Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılarını derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusu Refah kentine saldırılarına devam ediyor.