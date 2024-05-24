https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/disisleri-bakanligindan-israil-aciklamasi-suratle-yerine-getirilmesini-bekliyoruz-1084179387.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: 'Süratle yerine getirilmesini bekliyoruz'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: 'Süratle yerine getirilmesini bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T20:08+0300
2024-05-24T20:08+0300
2024-05-24T20:08+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
uluslararası adalet divanı
israil
israil-filistin
ihtiyati tedbir
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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze ve Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, ihtiyati tedbir
türkiye, dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, ihtiyati tedbir
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: 'Süratle yerine getirilmesini bekliyoruz'
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze ve Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.