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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/disisleri-bakanligindan-israil-aciklamasi-suratle-yerine-getirilmesini-bekliyoruz-1084179387.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: 'Süratle yerine getirilmesini bekliyoruz'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: 'Süratle yerine getirilmesini bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T20:08+0300
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israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
uluslararası adalet divanı
israil
israil-filistin
ihtiyati tedbir
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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze ve Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adalet-divaninda-soykirim-davasi-gorusuluyor-israil-derhal-saldirilarini-durdurmali-1084174332.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, ihtiyati tedbir
türkiye, dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, ihtiyati tedbir

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: 'Süratle yerine getirilmesini bekliyoruz'

20:08 24.05.2024
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Arşiv
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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze ve Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Adalet Divanı International Court of Justice ICJ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Adalet Divanı'nda soykırım davası görüşülüyor: 'İsrail derhal saldırılarını durdurmalı'
16:34
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