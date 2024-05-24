https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/filistinin-avrupali-devletler-tarafindan-taninmasi-iki-devletli-cozume-yonelik-guclu-bir-adim-1084185224.html

‘Filistin’in Avrupalı devletler tarafından tanınması iki devletli çözüme yönelik güçlü bir adım’

‘Filistin’in Avrupalı devletler tarafından tanınması iki devletli çözüme yönelik güçlü bir adım’

Sputnik Türkiye

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Saydam, Filistin’in üç Avrupa ülkesi tarafından tanınmasının iki devletli çözüme yönelik geri dönülemez bir... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T23:14+0300

2024-05-24T23:14+0300

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israil- filistin çatışması

fetih hareketi

filistin

israil

avrupa

abd

joe biden

tanıma

almanya

fransa

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Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam, Filistin Devletinin üç Avrupalı ülke tarafından tanınması ve ABD’nin tutumunu Sputnik’e değerlendirdi.Saydam, “Filistin Devleti'nin üç Avrupa ülkesi tarafından tanınması, ABD'nin güçlü koruması altındaki İsrail'in uluslararası platformlardaki baskılarına rağmen bize yeni dünyanın haritasını gösteriyor. Küresel politikada değişiklikler oluyor, dünya Filistin meselesinden dolayı kendini suçlu hissediyor ve iki devletli çözüme yönelik geri dönülemez bir adım atmak istiyor” dedi.Filistin’i tanımaya hazır başka devletler de olduğunu belirten Saydam, “Son gelişmeler İsrail'in inşa etmeye çalıştığı güçlü duvarı yıktı ve bu üç ülkenin tutumları sadece başlangıç, bunu yapmaya hazır başka devletler de var. Avrupa'nın bu tarihi adımından faydalanmamız gerekiyor ve Eski Dünya kararlarındaki ağırlıkları göz önüne alındığında gözler artık Almanya, Fransa ve Büyük Britanya'ya dönük olmalı” diye konuştu.ABD siyasetinin 'şizofreni halinde' olduğunu vurgulayan Fetih yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/japonya-filistin-devletini-tanimayi-tartisiyor--1084176491.html

filistin

israil

almanya

fransa

ingiltere

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fetih hareketi, filistin, israil, avrupa, abd, joe biden, tanıma, almanya, fransa, ingiltere