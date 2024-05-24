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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/filistinin-avrupali-devletler-tarafindan-taninmasi-iki-devletli-cozume-yonelik-guclu-bir-adim-1084185224.html
‘Filistin’in Avrupalı devletler tarafından tanınması iki devletli çözüme yönelik güçlü bir adım’
‘Filistin’in Avrupalı devletler tarafından tanınması iki devletli çözüme yönelik güçlü bir adım’
Sputnik Türkiye
Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Saydam, Filistin’in üç Avrupa ülkesi tarafından tanınmasının iki devletli çözüme yönelik geri dönülemez bir... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam, Filistin Devletinin üç Avrupalı ülke tarafından tanınması ve ABD’nin tutumunu Sputnik’e değerlendirdi.Saydam, “Filistin Devleti'nin üç Avrupa ülkesi tarafından tanınması, ABD'nin güçlü koruması altındaki İsrail'in uluslararası platformlardaki baskılarına rağmen bize yeni dünyanın haritasını gösteriyor. Küresel politikada değişiklikler oluyor, dünya Filistin meselesinden dolayı kendini suçlu hissediyor ve iki devletli çözüme yönelik geri dönülemez bir adım atmak istiyor” dedi.Filistin’i tanımaya hazır başka devletler de olduğunu belirten Saydam, “Son gelişmeler İsrail'in inşa etmeye çalıştığı güçlü duvarı yıktı ve bu üç ülkenin tutumları sadece başlangıç, bunu yapmaya hazır başka devletler de var. Avrupa'nın bu tarihi adımından faydalanmamız gerekiyor ve Eski Dünya kararlarındaki ağırlıkları göz önüne alındığında gözler artık Almanya, Fransa ve Büyük Britanya'ya dönük olmalı” diye konuştu.ABD siyasetinin 'şizofreni halinde' olduğunu vurgulayan Fetih yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/japonya-filistin-devletini-tanimayi-tartisiyor--1084176491.html
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fetih hareketi, filistin, israil, avrupa, abd, joe biden, tanıma, almanya, fransa, ingiltere
fetih hareketi, filistin, israil, avrupa, abd, joe biden, tanıma, almanya, fransa, ingiltere

‘Filistin’in Avrupalı devletler tarafından tanınması iki devletli çözüme yönelik güçlü bir adım’

23:14 24.05.2024 (güncellendi: 23:21 24.05.2024)
© AFP 2023Filistin bayrağı destek
Filistin bayrağı destek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023
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Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Saydam, Filistin’in üç Avrupa ülkesi tarafından tanınmasının iki devletli çözüme yönelik geri dönülemez bir adım olduğunu belirtti.
Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam, Filistin Devletinin üç Avrupalı ülke tarafından tanınması ve ABD’nin tutumunu Sputnik’e değerlendirdi.
Saydam, “Filistin Devleti'nin üç Avrupa ülkesi tarafından tanınması, ABD'nin güçlü koruması altındaki İsrail'in uluslararası platformlardaki baskılarına rağmen bize yeni dünyanın haritasını gösteriyor. Küresel politikada değişiklikler oluyor, dünya Filistin meselesinden dolayı kendini suçlu hissediyor ve iki devletli çözüme yönelik geri dönülemez bir adım atmak istiyor” dedi.
Filistin’i tanımaya hazır başka devletler de olduğunu belirten Saydam, “Son gelişmeler İsrail'in inşa etmeye çalıştığı güçlü duvarı yıktı ve bu üç ülkenin tutumları sadece başlangıç, bunu yapmaya hazır başka devletler de var. Avrupa'nın bu tarihi adımından faydalanmamız gerekiyor ve Eski Dünya kararlarındaki ağırlıkları göz önüne alındığında gözler artık Almanya, Fransa ve Büyük Britanya'ya dönük olmalı” diye konuştu.
ABD siyasetinin 'şizofreni halinde' olduğunu vurgulayan Fetih yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ABD Başkanı Biden'ın Gazze ve Filistin meselesiyle ilgili son açıklamaları ancak ‘garip’ olarak adlandırılabilir. Söylediklerine kulak verirseniz, onun akıl sağlığının büyük şüpheler uyandırdığını görürsünüz. Bu bölünmüş bir kişilik gibi; Amerikan siyaseti, çelişkili ABD kararlarında kendini gösteren bir şizofreni halinde. Bir yandan savaşın bitmesi yönünde bağırırken, diğer yandan da bu konudaki her türlü kararı veto ediyorlar. Washington İsraillilere yaptırım tehdidinde bulunuyor ama aynı zamanda onlara silah gönderiyor."
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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Japonya, Filistin devletini tanımayı tartışıyor
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