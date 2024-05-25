Mevduat faizlerinde sert düşüş: Faizlerde son durum ne?
© AAMemur maaş
© AA
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Merkez Bankası, piyasada artan paranın fazlası için önlem alma kararı aldı. Son faiz kararı sonrasında mevduat faizi ve KKM için zorunlu karşılık oranlarında artış yapıldı. Stopaj oranlarının yükseltilmesi ile son haftalarda düşüşe geçen mevduat faizlerinde güncel rakamlar ortaya çıktı.
Merkez Bankası, piyasada artan paranın fazlasını çekmek için adımlarını hızlandırdı. Son faiz kararı sonrasında, mevduat faizi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranlarında artış yapıldı. Ayrıca, stopaj oranlarının yükseltilmesiyle birlikte mevduat faizlerinde de değişiklikler görüldü.
1-3 aylık mevduat faizleri, son veri haftasında 4.5 puan geriledi. Bu gelişmeler, bankaların sunduğu faiz oranlarını da etkiledi. Mevduat faizlerinde en yüksek oranları sunan bankalar ise güncel olarak açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı için politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Kararın ardından piyasadaki likidite fazlasının önüne geçmek isteyen banka, sterilizasyon tedbirleri kapsamında Türk Lirası ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yönelik bir adım daha attı. Bu kapsamda uygulanan zorunlu karşılık oranları yükseltildi.
Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyordu. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte örnek uygulama ile 1 milyon liranın 32 günlük getirisi:
AKBANK (Vadeli Hesap TL)
• Faiz oranı: Yüzde 50
• Net getiri: 40.437,16 TL
• Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL
• Faiz oranı: Yüzde 50
• Net getiri: 40.437,16 TL
• Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL
İŞ BANKASI
• Faiz oranı: Yüzde 43
• Net getiri: 34.775,96 TL
• Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
• Faiz oranı: Yüzde 43
• Net getiri: 34.775,96 TL
• Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
ZİRAAT BANKASI
• Faiz oranı: Yüzde 43
• Net getiri: 34.775,96 TL
• Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
• Faiz oranı: Yüzde 43
• Net getiri: 34.775,96 TL
• Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
TEB (MARİFETLİ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
ANADOLUBANK (RENKLİ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
FİBABANKA (KİRAZ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 53
• Net getiri: 42.863,39 TL
• Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL
• Faiz oranı: Yüzde 53
• Net getiri: 42.863,39 TL
• Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL
DENİZBANK (E- MEVDUAT)
• Faiz oranı: Yüzde 49
• Net getiri: 39.628,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
• Faiz oranı: Yüzde 49
• Net getiri: 39.628,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
YAPI KREDİ (DÖNÜŞÜM HESABI TL)
• Faiz oranı: Yüzde 47
• Net getiri: 38.010,93 TL
• Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL
• Faiz oranı: Yüzde 47
• Net getiri: 38.010,93 TL
• Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL
TEB (MARİFETLİ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 52
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.042.054,64 TL
• Faiz oranı: Yüzde 52
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.042.054,64 TL
GARANTİ BBVA
• Faiz oranı: Yüzde 46
• Net getiri: 34.864,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL
• Faiz oranı: Yüzde 46
• Net getiri: 34.864,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL
ING (E-TURUNCU HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 44.602,74 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 44.602,74 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
VAKIFBANK (ARI HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 49
• Net getiri: 39.628,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
• Faiz oranı: Yüzde 49
• Net getiri: 39.628,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL