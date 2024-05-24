https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/merkez-bankasinin-politika-faizini-aciklamasinin-ardindan-uyari-mevduat-faizleri-yukselir-mi-1084163306.html
Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından uyarı: Mevduat faizleri yükselir mi?
Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından uyarı: Mevduat faizleri yükselir mi?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, mevduat faizlerinde düşüşe yol açan likidite fazlasını önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Bu kapsamda zorunlu karşılık ve döviz... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T12:53+0300
2024-05-24T12:53+0300
2024-05-24T12:53+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
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Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, mevduat faizlerine yönelik endişeleri gidermek üzere bazı adımları hayata geçirdi.Bu çerçevede TL mevduat ve kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranları yükseltildi. Aynı zamanda dövizde kredi büyümesine yüzde 2 sınırı getirildi.Ekonomistler, makroihtiyati tedbirler ile mevduat faizlerindeki düşüşün önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Zorunlu karşılık adımlarının beklendiğini ifade eden ekonomistlere göre kur korumalı mevduat düzenlemesi ile bankalar müşterilerine daha fazla TL mevduat tavsiye edecek.Canlı yayında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Levent Yılmaz, döviz kredi büyümesine ilişkin düzenlemeyi de değerlendirdi. Yılmaz, "TL krediye erişimin zorlaşması, döviz kurundaki stabil seyir ve kur beklentilerinin çıpalanmış olması döviz kredilerini işletmeler için cazip kılmıştı. Bankalarda TL kredi büyümesi sınırı olduğu için müşterilerine döviz kredisi vermeye başlamıştı. Böylece döviz kredisi talebi ve arzı kesişmeye başlamıştı. Döviz kredilerde büyüme 2024 başından bu yana ilave 20 milyar doları aşarken, toplam 145 milyar dolara geldi. Finansal istikrarı tehdit ettiği için döviz kredisi büyümesi endişe yaratmıştı" ifadelerini kullandı.Diğer taraftan bankacılar, zorunlu karşılık adımlarının ardından 500-800 milyar lira bandında likiditenin kalıcı olarak piyasadan çekilmesini bekliyor.Piyasanın ilk tepkisi ne oldu?Piyasanın Merkez Bankası'na ilk tepkisi olumlu oldu. Likidite adımlarıyla gecelik faiz birkaç gün aranın ardından yeniden politika faizinin üzerine çıktı. Kararın ardından dün gecelik faiz 360 baz puan yükselişle yüzde 50.8'e yükseldi.TCMB'nin 51 milyar dolara ulaşan rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle ortaya çıkan TL, gecelik faizleri ve mevduatı aşağı baskılamıştı.Gecelik faizler TCMB'nin faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Sistemin likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 600 milyar liraya yükselmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/internetten-alisveris-yaparken-dikkat-1-milyar-liralik-vurgun-yapip-kriptoya-yatirdilar-1084162335.html
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Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından uyarı: Mevduat faizleri yükselir mi?
Merkez Bankası, mevduat faizlerinde düşüşe yol açan likidite fazlasını önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Bu kapsamda zorunlu karşılık ve döviz kredisine sınır uygulamaya alındı. Merkez'in adımlarına piyasanın ilk tepkisi nasıl oldu? Mevduat faizlerinde yükseliş yaşanır mı?
Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, mevduat faizlerine yönelik endişeleri gidermek üzere bazı adımları hayata geçirdi.
Bu çerçevede TL mevduat ve kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranları yükseltildi. Aynı zamanda dövizde kredi büyümesine yüzde 2 sınırı getirildi.
Ekonomistler, makroihtiyati tedbirler ile mevduat faizlerindeki düşüşün önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Zorunlu karşılık adımlarının beklendiğini ifade eden ekonomistlere göre kur korumalı mevduat düzenlemesi ile bankalar müşterilerine daha fazla TL mevduat tavsiye edecek.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Levent Yılmaz, döviz kredi büyümesine ilişkin düzenlemeyi de değerlendirdi. Yılmaz, "TL krediye erişimin zorlaşması, döviz kurundaki stabil seyir ve kur beklentilerinin çıpalanmış olması döviz kredilerini işletmeler için cazip kılmıştı. Bankalarda TL kredi büyümesi sınırı olduğu için müşterilerine döviz kredisi vermeye başlamıştı. Böylece döviz kredisi talebi ve arzı kesişmeye başlamıştı. Döviz kredilerde büyüme 2024 başından bu yana ilave 20 milyar doları aşarken, toplam 145 milyar dolara geldi. Finansal istikrarı tehdit ettiği için döviz kredisi büyümesi endişe yaratmıştı" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan bankacılar, zorunlu karşılık adımlarının ardından 500-800 milyar lira bandında likiditenin kalıcı olarak piyasadan çekilmesini bekliyor.
Piyasanın ilk tepkisi ne oldu?
Piyasanın Merkez Bankası'na ilk tepkisi olumlu oldu. Likidite adımlarıyla gecelik faiz birkaç gün aranın ardından yeniden politika faizinin üzerine çıktı. Kararın ardından dün gecelik faiz 360 baz puan yükselişle yüzde 50.8'e yükseldi.
TCMB'nin 51 milyar dolara ulaşan rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle ortaya çıkan TL, gecelik faizleri ve mevduatı aşağı baskılamıştı.
Gecelik faizler TCMB'nin faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Sistemin likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 600 milyar liraya yükselmişti.