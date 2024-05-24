https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/merkez-bankasinin-politika-faizini-aciklamasinin-ardindan-uyari-mevduat-faizleri-yukselir-mi-1084163306.html

Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından uyarı: Mevduat faizleri yükselir mi?

Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından uyarı: Mevduat faizleri yükselir mi?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, mevduat faizlerinde düşüşe yol açan likidite fazlasını önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Bu kapsamda zorunlu karşılık ve döviz... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T12:53+0300

2024-05-24T12:53+0300

2024-05-24T12:53+0300

ekonomi

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

dövize dayalı tl mevduat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg

Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, mevduat faizlerine yönelik endişeleri gidermek üzere bazı adımları hayata geçirdi.Bu çerçevede TL mevduat ve kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranları yükseltildi. Aynı zamanda dövizde kredi büyümesine yüzde 2 sınırı getirildi.Ekonomistler, makroihtiyati tedbirler ile mevduat faizlerindeki düşüşün önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Zorunlu karşılık adımlarının beklendiğini ifade eden ekonomistlere göre kur korumalı mevduat düzenlemesi ile bankalar müşterilerine daha fazla TL mevduat tavsiye edecek.Canlı yayında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Levent Yılmaz, döviz kredi büyümesine ilişkin düzenlemeyi de değerlendirdi. Yılmaz, "TL krediye erişimin zorlaşması, döviz kurundaki stabil seyir ve kur beklentilerinin çıpalanmış olması döviz kredilerini işletmeler için cazip kılmıştı. Bankalarda TL kredi büyümesi sınırı olduğu için müşterilerine döviz kredisi vermeye başlamıştı. Böylece döviz kredisi talebi ve arzı kesişmeye başlamıştı. Döviz kredilerde büyüme 2024 başından bu yana ilave 20 milyar doları aşarken, toplam 145 milyar dolara geldi. Finansal istikrarı tehdit ettiği için döviz kredisi büyümesi endişe yaratmıştı" ifadelerini kullandı.Diğer taraftan bankacılar, zorunlu karşılık adımlarının ardından 500-800 milyar lira bandında likiditenin kalıcı olarak piyasadan çekilmesini bekliyor.Piyasanın ilk tepkisi ne oldu?Piyasanın Merkez Bankası'na ilk tepkisi olumlu oldu. Likidite adımlarıyla gecelik faiz birkaç gün aranın ardından yeniden politika faizinin üzerine çıktı. Kararın ardından dün gecelik faiz 360 baz puan yükselişle yüzde 50.8'e yükseldi.TCMB'nin 51 milyar dolara ulaşan rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle ortaya çıkan TL, gecelik faizleri ve mevduatı aşağı baskılamıştı.Gecelik faizler TCMB'nin faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Sistemin likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 600 milyar liraya yükselmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/internetten-alisveris-yaparken-dikkat-1-milyar-liralik-vurgun-yapip-kriptoya-yatirdilar-1084162335.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır