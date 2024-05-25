https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/marmaray-istasyonunda-dengesini-kaybeden-kisi-raylara-dustu-1084191546.html
Marmaray İstasyonu’nda dengesini kaybeden kişi raylara düştü
Marmaray İstasyonu’nda dengesini kaybeden kişi raylara düştü
Sputnik Türkiye
Marmaray’ın Zeytinburnu İstasyonu’nda dengesini kaybeden bir kişi raylara düştü. Kaza nedeniyle Gebze yönünde seferlerde gecikmeler yaşanırken, yaralı kişi... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T11:37+0300
2024-05-25T11:37+0300
2024-05-25T11:37+0300
yaşam
marmaray
zeytinburnu
ray
gebze
kaza
düşmek
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Olay, saat 10.00'da Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşında olduğu öğrenilen Emre Aşık, dengesini kaybederek raylara düştü. Raylara düşen genci gören istasyon görevlileri ve yolcular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan genci ambulans ile hastaneye kaldırdı.Seferler normale öndüGebze yönündeki seferler bir süre gecikmeli yapıldıktan sonra normale döndü.İstanbul Üniversitesi Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/thy-ucagi-siddetli-turbulansa-girmesi-sonucu-150-metre-dustu-bir-kabin-gorevlisinin-beli-kirildi-1084190643.html
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marmaray, zeytinburnu, ray, gebze, kaza, düşmek
marmaray, zeytinburnu, ray, gebze, kaza, düşmek
Marmaray İstasyonu’nda dengesini kaybeden kişi raylara düştü
Marmaray’ın Zeytinburnu İstasyonu’nda dengesini kaybeden bir kişi raylara düştü. Kaza nedeniyle Gebze yönünde seferlerde gecikmeler yaşanırken, yaralı kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.00'da Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşında olduğu öğrenilen Emre Aşık, dengesini kaybederek raylara düştü. Raylara düşen genci gören istasyon görevlileri ve yolcular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan genci ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Gebze yönündeki seferler bir süre gecikmeli yapıldıktan sonra normale döndü.
İstanbul Üniversitesi Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.