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THY uçağı şiddetli türbülansa girmesi sonucu 150 metre düştü: Bir kabin görevlisinin beli kırıldı
THY uçağı şiddetli türbülansa girmesi sonucu 150 metre düştü: Bir kabin görevlisinin beli kırıldı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-İzmir seferini yapan yolcu uçağı şiddetli türbülansa girdi, bir kabin memurunun bel kemiği kırıldı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
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AirportHaber'in elde ettiği bilgiye göre, Dün TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak şiddetli bir türbülansa girdi.Ardından, İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak yolculara kemerlerini bağlaması gerektiği uyarısını yaptı.Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memurunun uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü.Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı.İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Türbülans anında yolcuların tedirginlik yaşadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/thy-bazi-seferlerini-iptal-etti-ucuslarla-ilgili-guncel-durumu-internet-sitesinden-kontrol-edin-1083133991.html
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THY uçağı şiddetli türbülansa girmesi sonucu 150 metre düştü: Bir kabin görevlisinin beli kırıldı

11:04 25.05.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazTHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-İzmir seferini yapan yolcu uçağı şiddetli türbülansa girdi, bir kabin memurunun bel kemiği kırıldı.
AirportHaber'in elde ettiği bilgiye göre, Dün TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak şiddetli bir türbülansa girdi.
Ardından, İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak yolculara kemerlerini bağlaması gerektiği uyarısını yaptı.
Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memurunun uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü.

Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı.
İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Türbülans anında yolcuların tedirginlik yaşadığı bildirildi.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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