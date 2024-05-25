https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-onerilerimizi-dikkate-almazsa-kiev-toprak-kaybedecek-1084203672.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD önerilerimizi dikkate almazsa Kiev toprak kaybedecek

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD önerilerimizi dikkate almazsa Kiev toprak kaybedecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın barış görüşmeleri önerilerini görmezden gelmesi halinde Ukrayna'nın önemli... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T21:22+0300

2024-05-25T21:22+0300

2024-05-25T21:22+0300

ukrayna krizi

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rusya federasyonu

anatoliy antonov

abd

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Rusya'nın Washington'daki barış görüşmeleri için yaptığı öneriler yine göz ardı edilirse, Ukraynalılar şu anda sahip olduklarından çok daha fazla toprak kaybedecekler" dedi.Ukrayna meseleleri hakkında konuşan Büyükelçi Antonov, İsviçre'de yapılacağı duyurulan konferansa da dikkat çekerek bu konferansı tarafların ciddi diplomatik ve hukuki çalışmalarının yerini alamayacak bir 'saygısızlık' olarak nitelendirdiğini belirtti.Antonov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'ABD her şeyi çarpıtıyor'Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD temsilcilerinin Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine 'hazır olmadığı' yönündeki açıklamalarını Rusya'nın durumu 'tersine çevirme' çabası olarak gördüğünü söyledi.Antonov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Diplomat, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası anlaşmaların 'sahadaki' durumu dikkate alması gerektiğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin varsayımsal bölünme hatlarına çekilmesi ya da geri çekilmesi ihtimal dışıdır. Size şunu hatırlatalım: Rusya Anayasası var. Yeni federal konuları da içeren devletimizin sınırları orada açıkça belirtilmiştir" dedi.

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rusya, rusya federasyonu, anatoliy antonov, abd, ukrayna