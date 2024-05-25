https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abd-onerilerimizi-dikkate-almazsa-kiev-toprak-kaybedecek-1084203672.html
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD önerilerimizi dikkate almazsa Kiev toprak kaybedecek
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD önerilerimizi dikkate almazsa Kiev toprak kaybedecek
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın barış görüşmeleri önerilerini görmezden gelmesi halinde Ukrayna'nın önemli... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T21:22+0300
2024-05-25T21:22+0300
2024-05-25T21:22+0300
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Rusya'nın Washington'daki barış görüşmeleri için yaptığı öneriler yine göz ardı edilirse, Ukraynalılar şu anda sahip olduklarından çok daha fazla toprak kaybedecekler" dedi.Ukrayna meseleleri hakkında konuşan Büyükelçi Antonov, İsviçre'de yapılacağı duyurulan konferansa da dikkat çekerek bu konferansı tarafların ciddi diplomatik ve hukuki çalışmalarının yerini alamayacak bir 'saygısızlık' olarak nitelendirdiğini belirtti.Antonov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'ABD her şeyi çarpıtıyor'Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD temsilcilerinin Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine 'hazır olmadığı' yönündeki açıklamalarını Rusya'nın durumu 'tersine çevirme' çabası olarak gördüğünü söyledi.Antonov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Diplomat, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası anlaşmaların 'sahadaki' durumu dikkate alması gerektiğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin varsayımsal bölünme hatlarına çekilmesi ya da geri çekilmesi ihtimal dışıdır. Size şunu hatırlatalım: Rusya Anayasası var. Yeni federal konuları da içeren devletimizin sınırları orada açıkça belirtilmiştir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusya-devlet-baskani-putin-zelenskiyin-mesruiyeti-sona-erdi-1084178196.html
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD önerilerimizi dikkate almazsa Kiev toprak kaybedecek
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın barış görüşmeleri önerilerini görmezden gelmesi halinde Ukrayna'nın önemli topraklar kaybedeceğini söyledi.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Rusya'nın Washington'daki barış görüşmeleri için yaptığı öneriler yine göz ardı edilirse, Ukraynalılar şu anda sahip olduklarından çok daha fazla toprak kaybedecekler" dedi.
Ukrayna meseleleri hakkında konuşan Büyükelçi Antonov, İsviçre'de yapılacağı duyurulan konferansa da dikkat çekerek bu konferansı tarafların ciddi diplomatik ve hukuki çalışmalarının yerini alamayacak bir 'saygısızlık' olarak nitelendirdiğini belirtti.
Antonov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Aslında bu girişim, dünya kamuoyunun dikkatini çağımızın düğümlenmiş sorunlarından uzaklaştırmak için tasarlanmış bir küfürden başka bir şey değildir. Ciddi diplomatik ve hukuki çalışmaların yerini, siyasi sloganların tekrarı ve laf kalabalığıyla doldurmak mümkün olmayacaktır. Dahası, İsviçre toplantısının Zelenskiy'nin meşruiyetini tasdik etmeye hiçbir hakkı ve yetkisi yoktur.
'ABD her şeyi çarpıtıyor'
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD temsilcilerinin Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine 'hazır olmadığı' yönündeki açıklamalarını Rusya'nın durumu 'tersine çevirme' çabası olarak gördüğünü söyledi.
Antonov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
ABD yönetimi temsilcilerinin Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olmadığı yönündeki açıklamalarını durumu 'tersine çevirmeye' yönelik kasıtlı bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Çatışmanın 'dondurulmasından' söz edilemez. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir şey söylemedi.
Diplomat, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası anlaşmaların 'sahadaki' durumu dikkate alması gerektiğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin varsayımsal bölünme hatlarına çekilmesi ya da geri çekilmesi ihtimal dışıdır. Size şunu hatırlatalım: Rusya Anayasası var. Yeni federal konuları da içeren devletimizin sınırları orada açıkça belirtilmiştir" dedi.