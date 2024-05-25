https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/iskocya-federasyon-kupasini-celtic-kazandi-1084203438.html
İskoçya Federasyon Kupası'nı Celtic kazandı
İskoçya Federasyon Kupası'nı Celtic kazandı
Sputnik Türkiye
İskoçya Federasyon Kupası finalinde Rangers'ı 1-0 yenen Celtic, şampiyon oldu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T20:08+0300
2024-05-25T20:08+0300
2024-05-25T20:08+0300
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glasgow rangers
queens park rangers
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Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan final maçında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.Derbiyi, 90. dakikada Adam Uche Idah'ın attığı golle 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip kupayı müzesine götürdü.Celtic, kupada 42. şampiyonluğunu elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/manchester-united-rakibi-cityi-yenerek-ingiltere-federasyonu-kupasini-kazandi--1084202733.html
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iskoçya, celtic, celtic futbol takımı, glasgow rangers, queens park rangers, futbol
iskoçya, celtic, celtic futbol takımı, glasgow rangers, queens park rangers, futbol
İskoçya Federasyon Kupası'nı Celtic kazandı
İskoçya Federasyon Kupası finalinde Rangers'ı 1-0 yenen Celtic, şampiyon oldu.
Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan final maçında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.
Derbiyi, 90. dakikada Adam Uche Idah'ın attığı golle 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip kupayı müzesine götürdü.
Celtic, kupada 42. şampiyonluğunu elde etti.