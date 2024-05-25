https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/manchester-united-rakibi-cityi-yenerek-ingiltere-federasyonu-kupasini-kazandi--1084202733.html
Manchester United, rakibi City'i yenerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı kazandı
Manchester United, rakibi City'i yenerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, şampiyon oldu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T19:32+0300
2024-05-25T19:32+0300
2024-05-25T19:32+0300
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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.Hollandalı Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle kupaya uzandı.Manchester City'nin tek golünü 87. dakikada Jeremy Doku kaydetti.Kupada 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/galatasarayda-oy-verme-islemi-sona-erdi-ve-oy-sayimina-gecildi-1084195663.html
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manchester united, manchester city, manchester, londra, ingiltere, futbol
manchester united, manchester city, manchester, londra, ingiltere, futbol
Manchester United, rakibi City'i yenerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı kazandı
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, şampiyon oldu.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Hollandalı Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle kupaya uzandı.
Manchester City'nin tek golünü 87. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
Kupada 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.