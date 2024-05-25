https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/manchester-united-rakibi-cityi-yenerek-ingiltere-federasyonu-kupasini-kazandi--1084202733.html

Manchester United, rakibi City'i yenerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı kazandı

Manchester United, rakibi City'i yenerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı kazandı

Sputnik Türkiye

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'yi 2-1 yenen Manchester United, şampiyon oldu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T19:32+0300

2024-05-25T19:32+0300

2024-05-25T19:32+0300

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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.Hollandalı Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle kupaya uzandı.Manchester City'nin tek golünü 87. dakikada Jeremy Doku kaydetti.Kupada 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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