https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/diyanet-isleri-baskani-erbas-hakkin-batila-ustun-olmasi-icin-gece-gunduz-calisiyor-muyuz--1084200533.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hakk'ın batıla üstün olması için gece gündüz çalışıyor muyuz?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hakk'ın batıla üstün olması için gece gündüz çalışıyor muyuz?

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kuzey Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T17:50+0300

2024-05-25T17:50+0300

2024-05-25T17:50+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

batıl inanç

türkiye diyanet vakfı (tdv)

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüce Rabb'imiz, medeniyetimizin oluşumunu 'oku' diyerek başlatmıştır. İşte bizim mefkuremizin temeli, bu ayetikerimedeki emir doğrultusunda devam etmektedir" dedi.Burada konuşan Erbaş, toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet, ahlakla ilgili yardımcı olmak için devletin kendilerine görev verdiğini belirterek, yaptıkları en önemli faaliyetlerden birinin eğitim olduğunu söyledi.Medeniyetin temelinin ilme, bilgiye, hikmete ve irfana dayandığını anlatan Erbaş, "Toplumların gelişmesi, ilmi ve irfani noktada iyi olursa arkasından diğerleri gelir. Yüce Rabb'imiz, medeniyetimizin oluşumunu 'oku' diyerek başlatmıştır. İşte bizim mefkuremizin temeli, bu ayetikerimedeki emir doğrultusunda devam etmektedir. İnşallah böyle devam etmesi de hep sürecektir" diye konuştu.'Hakk'ın batıla üstün olması için gece gündüz çalışıyor muyuz?'Salondakilere "Hz. Muhammed'in varisleri olarak her zaman ve her yerde hayra çağırmaya söz veriyor muyuz, iyiliği ömrümüz boyunca emredeceğimize söz veriyor muyuz, kötülükten insanları uzaklaştırmak için çalışacağımıza söz veriyor muyuz, iyiliğin kötülüğe galebe çalması için söz veriyor muyuz, Hakk'ın batıla üstün olması için gece gündüz çalışıyor muyuz?" sorularını yönelten Erbaş, "Evet" yanıtını aldı.Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlere Allah'ın gönderdiği dinin adının İslam olduğunu belirten Erbaş, "Cenabıhak, İslam'ın dışında başka bir din göndermemiştir. Hz. Musa'ya da Hz. İsa'ya da İslam'ı göndermiştir. İslam, yeryüzünde iyiliğin gerçekleşebilmesi için Cenabıhakk'ın gönderdiği en büyük nimettir. İslam, dünyayı iyileştirmek için gönderilen bir ilaçtır" değerlendirmesinde bulundu.İslam reçetesinin yeryüzünde iyi bir şekilde uygulanması için doğru dini bilgiye ve din eğitimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erbaş şunları kaydetti:Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 100'ün üzerindeki ülkeden, Türkiye'nin 81 ilinden, 922 ilçesinden, 40 bin köy ve beldesinden gelen gençlere el uzatarak eğitimlerine destek olduğunu dile getiren Erbaş, hep beraber yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya söz verdiklerini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/diyanet-isleri-baskanligindan-audi-a8-aciklamasi-1083922125.html

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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, batıl inanç, türkiye diyanet vakfı (tdv)