https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/diyanet-isleri-baskanligindan-audi-a8-aciklamasi-1083922125.html

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Audi A8’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Audi A8’ açıklaması

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, başkanlık hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracın iade edildiği açıklandı. Buna ek olarak... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T11:44+0300

2024-05-17T11:44+0300

2024-05-17T11:44+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

audi

lüks makam aracı

tedbir

kırtasiye

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulanacak tedbirleri paylaştı.Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri tarafından ilk etapta şu tedbirleri uygulayacaklarını açıkladı:Tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacağını ifade edilen açıklamada ayrıca bu sürecin takip edileceği de ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/diyanet-isleri-baskanindan-luks-arac-aciklamasi-eski-araba-artik-kullanilamaz-hale-geldi-1083390616.html

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diyanet işleri başkanlığı, audi, lüks makam aracı, tedbir, kırtasiye