https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/diyanet-isleri-baskanligindan-audi-a8-aciklamasi-1083922125.html
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Audi A8’ açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Audi A8’ açıklaması
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, başkanlık hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracın iade edildiği açıklandı. Buna ek olarak... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T11:44+0300
2024-05-17T11:44+0300
2024-05-17T11:44+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
audi
lüks makam aracı
tedbir
kırtasiye
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulanacak tedbirleri paylaştı.Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri tarafından ilk etapta şu tedbirleri uygulayacaklarını açıkladı:Tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacağını ifade edilen açıklamada ayrıca bu sürecin takip edileceği de ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/diyanet-isleri-baskanindan-luks-arac-aciklamasi-eski-araba-artik-kullanilamaz-hale-geldi-1083390616.html
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diyanet işleri başkanlığı, audi, lüks makam aracı, tedbir, kırtasiye
diyanet işleri başkanlığı, audi, lüks makam aracı, tedbir, kırtasiye
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ‘Audi A8’ açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, başkanlık hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracın iade edildiği açıklandı. Buna ek olarak açıklamada 'çok zorunlu' ihtiyaçlar dışında alım yapılmayacağı aktarıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulanacak tedbirleri paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri tarafından ilk etapta şu tedbirleri uygulayacaklarını açıkladı:
Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.
Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.
Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.
Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.
Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.
Tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacağını ifade edilen açıklamada ayrıca bu sürecin takip edileceği de ifade edildi.