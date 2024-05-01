Musk: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış yapmalıydı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/musk-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-yapmaliydi-1083373874.html
Musk: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış yapmalıydı
Musk: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış yapmalıydı
Sputnik Türkiye
ABD'li iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında Rusya'yla barış anlaşması imzalası gerektiğini belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:19+0300
2024-05-01T17:19+0300
dünya
rusya
ukrayna
türkiye
müzakere
ukrayna krizi
vladimir putin
istanbul
abd
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083373471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5541d537804bb8141ceff70104aed4b.jpg
Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen ABD'li iş insanı David Sacks, X platformundaki hesabından "Ukrayna'daki özel harekatın Türkiye'deki müzakerelerden sonra bitebileceğini gösteren daha fazla kanıt ortaya çıkıyor" dedi.Sacks, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu anlaşmayı reddettiğini, şimdiyse müzakereler yoluyla çözümü öngören bakış açısına 'uzun zamandır bağlıymış' gibi bir görüntü verdiğini vurguladı.Sacks, "Ukrayna tarafsız statüde kalmayı kabul ederek topraklarını koruyabilirdi. Dolayısıyla İstanbul'da bu anlaşmayı imzalamaları gerekirdi" diye ekledi.Elon Musk, Sacks'ın mesajına "Evet" yorumu yazarak Kiev'in İstanbul'dan barış yaparak ayrılması gerektiğini kabul etti.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/putinden-istanbuldaki-muzakerelere-iliskin-yeni-aciklama-1080755493.html
rusya
ukrayna
istanbul
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083373471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92e948b302c70735acb7b40b617d7e03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, türkiye, müzakere, ukrayna krizi, vladimir putin, istanbul, abd, ingiltere
rusya, ukrayna, türkiye, müzakere, ukrayna krizi, vladimir putin, istanbul, abd, ingiltere

Musk: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış yapmalıydı

17:19 01.05.2024
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDSpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023.
SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Abone ol
ABD'li iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında Rusya'yla barış anlaşması imzalası gerektiğini belirtti.
Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen ABD'li iş insanı David Sacks, X platformundaki hesabından "Ukrayna'daki özel harekatın Türkiye'deki müzakerelerden sonra bitebileceğini gösteren daha fazla kanıt ortaya çıkıyor" dedi.

Sacks, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu anlaşmayı reddettiğini, şimdiyse müzakereler yoluyla çözümü öngören bakış açısına 'uzun zamandır bağlıymış' gibi bir görüntü verdiğini vurguladı.

Sacks, "Ukrayna tarafsız statüde kalmayı kabul ederek topraklarını koruyabilirdi. Dolayısıyla İstanbul'da bu anlaşmayı imzalamaları gerekirdi" diye ekledi.

Elon Musk, Sacks'ın mesajına "Evet" yorumu yazarak Kiev'in İstanbul'dan barış yaparak ayrılması gerektiğini kabul etti.

Batı, müzakereleri neden baltaladı?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.

Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.

Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
Ukrayna krizi
Putin'den İstanbul'daki müzakerelere ilişkin yeni açıklama
15 Şubat, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала