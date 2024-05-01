https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/musk-ukrayna-istanbulda-rusyayla-baris-yapmaliydi-1083373874.html

Musk: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış yapmalıydı

Musk: Ukrayna, İstanbul'da Rusya'yla barış yapmalıydı

Sputnik Türkiye

ABD'li iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında Rusya'yla barış anlaşması imzalası gerektiğini belirtti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T17:19+0300

2024-05-01T17:19+0300

2024-05-01T17:19+0300

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Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen ABD'li iş insanı David Sacks, X platformundaki hesabından "Ukrayna'daki özel harekatın Türkiye'deki müzakerelerden sonra bitebileceğini gösteren daha fazla kanıt ortaya çıkıyor" dedi.Sacks, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu anlaşmayı reddettiğini, şimdiyse müzakereler yoluyla çözümü öngören bakış açısına 'uzun zamandır bağlıymış' gibi bir görüntü verdiğini vurguladı.Sacks, "Ukrayna tarafsız statüde kalmayı kabul ederek topraklarını koruyabilirdi. Dolayısıyla İstanbul'da bu anlaşmayı imzalamaları gerekirdi" diye ekledi.Elon Musk, Sacks'ın mesajına "Evet" yorumu yazarak Kiev'in İstanbul'dan barış yaparak ayrılması gerektiğini kabul etti.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/putinden-istanbuldaki-muzakerelere-iliskin-yeni-aciklama-1080755493.html

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rusya, ukrayna, türkiye, müzakere, ukrayna krizi, vladimir putin, istanbul, abd, ingiltere