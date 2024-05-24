https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/gurcu-vekilden-yaptirimla-tehdit-eden-blinkene-yanit-emsalsiz-ve-komik-1084169765.html
Gürcü vekilden, yaptırımla tehdit eden Blinken’e yanıt: ‘Emsalsiz ve komik’
Gürcü vekilden, yaptırımla tehdit eden Blinken’e yanıt: ‘Emsalsiz ve komik’
Sputnik Türkiye
Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin Yönetici Sekreteri Mamuka Mdinaradze, ‘yabancı ajan’ yasası nedeniyle ABD’nin Gürcü milletvekillerine yönelik... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T14:56+0300
2024-05-24T14:56+0300
2024-05-24T14:54+0300
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yabancı nüfuzun şeffaflığı
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Gürcü milletvekili Mdinaradze, sosyal medya paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Gürcistan’la işbirliğini geniş kapsamlı bir şekilde gözden geçirecekleri ve vize kısıtlamaları getirdikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.Gürcistan’a kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız kararlar almasına engel olmak için ABD’nin şantaj ve tehdit politikasına devam ettiğini kaydeden Mdinaradze, “Gürcistan’ın bağımsızlığı hiçbir vize karşılığında satılmıyor” diye ekledi.Gürcü Rüyası Partisi Siyasi Konseyi’nden yapılan açıklamada da egemenlik ve ulusal güvenliğin pazarlık konusu olmadığı ve hiçbir şantajın onları ülkeye karşı adım atmaya zorlamayacağı kaydedildi.Gürcistan parlamentosu 15 Mayıs’ta üçüncü ve son oturumda, yabancı ajan yasası olarak da gösterilen “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/yabanci-ajanlar-iki-muttefikin-arasini-acti-abd-gurcistanla-isbirligini-gozden-geciriyor-1084154406.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcü rüyası, abd, antony blinken
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, gürcü rüyası, abd, antony blinken
Gürcü vekilden, yaptırımla tehdit eden Blinken’e yanıt: ‘Emsalsiz ve komik’
Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin Yönetici Sekreteri Mamuka Mdinaradze, ‘yabancı ajan’ yasası nedeniyle ABD’nin Gürcü milletvekillerine yönelik yaptırım uygulama kararının emsalsiz ve komik olduğunu belirtti.
Gürcü milletvekili Mdinaradze, sosyal medya paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Gürcistan’la işbirliğini geniş kapsamlı bir şekilde gözden geçirecekleri ve vize kısıtlamaları getirdikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Bir yasanın çıkması nedeniyle halkın seçtiği bir milletvekiline yaptırım uygulamak emsalsiz ve aynı zamanda komik.
Gürcistan’a kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız kararlar almasına engel olmak için ABD’nin şantaj ve tehdit politikasına devam ettiğini kaydeden Mdinaradze, “Gürcistan’ın bağımsızlığı hiçbir vize karşılığında satılmıyor” diye ekledi.
Gürcü Rüyası Partisi Siyasi Konseyi’nden yapılan açıklamada da egemenlik ve ulusal güvenliğin pazarlık konusu olmadığı ve hiçbir şantajın onları ülkeye karşı adım atmaya zorlamayacağı kaydedildi.
Gürcistan parlamentosu 15 Mayıs’ta üçüncü ve son oturumda, yabancı ajan yasası olarak da gösterilen “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.
‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.
Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.
Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.