https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/yabanci-ajanlar-iki-muttefikin-arasini-acti-abd-gurcistanla-isbirligini-gozden-geciriyor-1084154406.html
Yabancı ajanlar iki müttefikin arasını açtı: ABD, Gürcistan’la işbirliğini gözden geçiriyor
Yabancı ajanlar iki müttefikin arasını açtı: ABD, Gürcistan’la işbirliğini gözden geçiriyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yabancı ajanlar yasası nedeniyle Gürcistan’la ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceklerini duyurdu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T07:53+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in yazılı açıklamasında, “Bugün ABD ve Gürcistan arasındaki ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirme sürecini başlatıyorum” ifadesi kullanıldı.Gürcü liderlerinin “demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemek” için yasayı yeniden değerlendireceği umudunu dile getiren Blinken, “İki ülke arasındaki ilişkileri gözden geçirme süreci içinde kendi kararlarımızı alırken Gürcistan’ın eylemlerini dikkate alacağız” diye ekledi.Gürcistan parlamentosu 15 Mayıs’ta üçüncü ve son oturumda, yabancı ajan yasası olarak da gösterilen “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ab-ficoya-ne-oldugunu-gordunuz-diyerek-beni-tehdit-etti-1084142448.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı ajan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, avrupa, ab
gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı ajan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, avrupa, ab
Yabancı ajanlar iki müttefikin arasını açtı: ABD, Gürcistan’la işbirliğini gözden geçiriyor
07:53 24.05.2024 (güncellendi: 07:59 24.05.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yabancı ajanlar yasası nedeniyle Gürcistan’la ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in yazılı açıklamasında, “Bugün ABD ve Gürcistan arasındaki ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirme sürecini başlatıyorum” ifadesi kullanıldı.
Gürcü liderlerinin “demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemek” için yasayı yeniden değerlendireceği umudunu dile getiren Blinken, “İki ülke arasındaki ilişkileri gözden geçirme süreci içinde kendi kararlarımızı alırken Gürcistan’ın eylemlerini dikkate alacağız” diye ekledi.
Gürcistan parlamentosu 15 Mayıs’ta üçüncü ve son oturumda, yabancı ajan yasası olarak da gösterilen “Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı” yasa tasarısını kabul etmişti.
‘Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor.
Gürcistan’da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif gruplar, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini savunuyor.
Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarılmıştı.