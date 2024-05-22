https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sokak-hayvanlari-icin-yasa-geliyor-yarin-tbmmye-sunulacak-1084095390.html

Sokak hayvanları için yasa geliyor: Yarın TBMM'ye sunulacak

Sokak hayvanları için yasa geliyor: Yarın TBMM'ye sunulacak

Sputnik Türkiye

AK Parti, sokak hayvanlarına yönelik hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaştı. Teklife göre, İngiltere modeline benzer bir yöntemle sokak köpekleri önce... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T14:02+0300

2024-05-22T14:02+0300

2024-05-22T14:02+0300

tbmm

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AK Parti, sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı bir kanun teklifi hazırlığı içerisinde. Dünya örneklerinin incelendiği teklif, İngiltere'deki düzenlemeye benzer şekilde hazırlandı. Süreç nasıl işleyecek?Teklife göre, sahipsiz sokak köpekleri ilk olarak sahiplendirilmeye çalışılacak. Her belediye, barınaklarındaki kapasite doğrultusunda köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanları yayınlayacak. Köpeklerin sahiplenilmesi için 30 gün süre tanınacak.Bu süre sonunda sahiplenilmeyen köpekler öldürülecek. AK Partili yetkililer, öldürme işleminin 'merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntemle' gerçekleştirileceğini ifade etti.Öldürülen köpeklerin yerine barınağa yeni köpekler alınacakÖldürülen köpeklerin barınaklarından boşalan yerlere sokaktan toplanan yeni köpekler getirilecek ve süreç tekrar edilecek. Sahiplenilen köpeklere ise çip takılacak ve sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri takip edilecek.AK Partili kaynaklar, sokak hayvanlarıyla ilgili 'kamuoyundan yoğun talep' geldiğini belirtti. Mevcut bakım, kısırlaştırma ve barınak yöntemlerinin sorunu çözmediğini savunan yetkililer, sokak köpeklerinin popülasyonundaki artışın mevcut şartlarda önlenemeyeceğini vurguladı.

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