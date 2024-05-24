https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ceylan-ertemden-yasa-tasarisina-tepki-benim-nasil-bir-canavara-donusecegimi-izleriz-hep-birlikte-1084171639.html

Ceylan Ertem'den yasa tasarısına tepki: 'Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte'

Ceylan Ertem'den yasa tasarısına tepki: 'Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Ceylan Ertem, sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki göstererek, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T15:27+0300

2024-05-24T15:27+0300

2024-05-24T15:27+0300

yaşam

ceylan ertem

sokak köpeği

sokak hayvanları

tepki

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Sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısı hakkında sosyal medya hesabından yorumda bulunan şarkıcı Ceylan Ertem şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sokak-hayvanlari-icin-yasa-geliyor-yarin-tbmmye-sunulacak-1084095390.html

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Sputnik Türkiye

ceylan ertem, sokak köpeği, sokak hayvanları, tepki