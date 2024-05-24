https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ceylan-ertemden-yasa-tasarisina-tepki-benim-nasil-bir-canavara-donusecegimi-izleriz-hep-birlikte-1084171639.html
Ceylan Ertem'den yasa tasarısına tepki: 'Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte'
Ceylan Ertem'den yasa tasarısına tepki: 'Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Ceylan Ertem, sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki göstererek, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T15:27+0300
2024-05-24T15:27+0300
2024-05-24T15:27+0300
yaşam
ceylan ertem
sokak köpeği
sokak hayvanları
tepki
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Sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısı hakkında sosyal medya hesabından yorumda bulunan şarkıcı Ceylan Ertem şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sokak-hayvanlari-icin-yasa-geliyor-yarin-tbmmye-sunulacak-1084095390.html
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ceylan ertem, sokak köpeği, sokak hayvanları, tepki
ceylan ertem, sokak köpeği, sokak hayvanları, tepki
Ceylan Ertem'den yasa tasarısına tepki: 'Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte'
Şarkıcı Ceylan Ertem, sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki göstererek, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte.'' sözleriyle tepki gösterdi.
Sokak hayvanlarının yönelik hazırlanan yasa tasarısı hakkında sosyal medya hesabından yorumda bulunan şarkıcı Ceylan Ertem şöyle konuştu:
Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum