https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-bozbey-onceki-donem-baskaninin-makam-araclarini-satacak-1084178808.html
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, önceki dönem başkanının makam araçlarını satacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, önceki dönem başkanının makam araçlarını satacak
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T19:15+0300
2024-05-24T19:15+0300
2024-05-24T19:15+0300
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israf
mercedes
mercedes-benz
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
mustafa bozbey
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttığını duyurdu. Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL iken, Wolkswagen Caravella 4x4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında olduğu görüldü. 'İsrafa son vereceğiz'Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, “Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum” diye konuştu.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, önceki dönem başkanının makam araçlarını satacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttığını duyurdu.
Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL iken, Wolkswagen Caravella 4x4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında olduğu görüldü.
Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, “Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum” diye konuştu.