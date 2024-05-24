https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adnan-oktar-davasinda-4-kisi-tahliye-edildi--1084178467.html

Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi

Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verirken, Adnan Oktar'ın... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T19:00+0300

2024-05-24T19:00+0300

2024-05-24T19:01+0300

türkiye

adnan oktar

ceza

tahliye

duruşma

e-duruşma

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örgüt üyeliği

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Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin davada sanıklar geçen gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İki tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi. Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı.4 kişi tahliye edildi Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/adnan-oktar-davasinin-gorulmesine-baslandi-isterseniz-1-milyon-yil-verin-donersem-neyim-1084104631.html

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Sputnik Türkiye

adnan oktar, ceza, tahliye, duruşma, e-duruşma, örgüt, örgüt üyeliği