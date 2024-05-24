https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/adnan-oktar-davasinda-4-kisi-tahliye-edildi--1084178467.html
Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi
Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verirken, Adnan Oktar'ın... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T19:00+0300
2024-05-24T19:00+0300
2024-05-24T19:01+0300
türkiye
adnan oktar
ceza
tahliye
duruşma
e-duruşma
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örgüt üyeliği
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Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin davada sanıklar geçen gün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İki tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi. Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı.4 kişi tahliye edildi Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/adnan-oktar-davasinin-gorulmesine-baslandi-isterseniz-1-milyon-yil-verin-donersem-neyim-1084104631.html
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adnan oktar, ceza, tahliye, duruşma, e-duruşma, örgüt, örgüt üyeliği
adnan oktar, ceza, tahliye, duruşma, e-duruşma, örgüt, örgüt üyeliği
Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi
19:00 24.05.2024 (güncellendi: 19:01 24.05.2024)
Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verirken, Adnan Oktar'ın ise tutuklu kalmasna hüküm verdi.
Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin davada sanıklar geçen gün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İki tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi. Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.