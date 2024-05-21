https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/singapur-havayollarina-ait-boeing-bangkoka-acil-inis-yapti-1-olu-cok-sayida-yarali-var-1084056212.html
Singapur Havayolları'na ait Boeing, Bangkok'a acil iniş yaptı: '1 ölü, çok sayıda yaralı var'
Singapur Havayolları'na ait Boeing, Bangkok'a acil iniş yaptı: '1 ölü, çok sayıda yaralı var'
Sputnik Türkiye
Singapur Havayolları Londra'dan kalkan bir uçağın şiddetli türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yaptığını duyurdu. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T13:48+0300
2024-05-21T13:48+0300
2024-05-21T13:48+0300
dünya
singapur havayolları
boeing
boeing 777
acil iniş
tayland
bangkok
londra
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Söz konusu açıklamada uçakta bulunan yolculardan birinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.Singapur Havayolları kaç kişinin yaralandığını açıklamazken muhtelif medya kuruluşlarında 30 yaralı olduğu yönünde açıklamalar yer aldı.Havayolundan yapılan açıklamada, 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıyan Boeing 777-300ER uçağının Singapur'a gittiği belirtildi.Singapur Havayolları yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan tüm yardımı sağlamaktır. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bir-boeing-kazasi-daha-haci-adaylarini-tasiyan-ucagin-motoru-alev-aldi-1083898553.html
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singapur havayolları, boeing, boeing 777, acil iniş, tayland, bangkok, londra
singapur havayolları, boeing, boeing 777, acil iniş, tayland, bangkok, londra
Singapur Havayolları'na ait Boeing, Bangkok'a acil iniş yaptı: '1 ölü, çok sayıda yaralı var'
Singapur Havayolları Londra'dan kalkan bir uçağın şiddetli türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yaptığını duyurdu.
Söz konusu açıklamada uçakta bulunan yolculardan birinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Singapur Havayolları kaç kişinin yaralandığını açıklamazken muhtelif medya kuruluşlarında 30 yaralı olduğu yönünde açıklamalar yer aldı.
Havayolundan yapılan açıklamada, 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıyan Boeing 777-300ER uçağının Singapur'a gittiği belirtildi.
Singapur Havayolları yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan tüm yardımı sağlamaktır. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz" cümlelerini kaydetti.