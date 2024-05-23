https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/tarihini-bastan-yazdiracak-500-bin-yillikkesif-eski-insanlar-sanilandan-cok-daha-gelismisti-1084125568.html

Tarihini baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif: 'Eski insanlar sanılandan çok daha gelişmişti'

Tarihini baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif: 'Eski insanlar sanılandan çok daha gelişmişti'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, insanlık tarihini baştan yazdıracak 500 bin yıllık bir keşfe imza attı. Eser, erken atalarımızın dünya üzerindeki ilk yıllarına ışık tutuyor. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T12:53+0300

2024-05-23T12:53+0300

2024-05-23T12:54+0300

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arkeolojik keşif

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Londra merkezli haftalık bilimsel dergi Nature'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bilim insanları Zambiya'daki Kalambo Şelaleleri'nde yaklaşık 500 bin yıllık olduğu tahmin edilen ahşap bir aletin kalıntılarını buldu.Bölgeye özel toprak yapısı ve seller sonucu toprak altında kalan ahşap aletin çürümediği ve zamanına göre son derece gelişmiş olan formunu günümüze kadar taşıdığı belirtildi.Nature'da yayınlanan çalışmaya göre bu alet, erken atalarımızın aslında düşündüğümüzden çok daha gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.Öyle ki, günümüzde baskın insan türü olan Homo Sapiens'in yayılmasından çok daha önceleri, tarih öncesi insanlar olan erken hominin türlerinin ahşap aletler kullandığı, bu keşif ile ortaya çıktı.Cumhuriyet'in haberine göre araştırmada, Kızılötesi Uyarılmış Lüminesans (IRSL) adı verilen tarihleme tekniği kullanıldı. Bu teknik, uzmanların arka plandaki radyasyondan etkilenen nesnelerin içindeki minerallerin zamanını analiz etmelerine olanak tanıyor.Bu şekilde, güneş ışığına maruz kaldıktan sonra sıfırlanan eserlerin içinde hapsolmuş enerji miktarı, yaşı ölçmek için kullanılabiliyor.Araştırmacılar bu şekilde, aletin 476 bin yaşında olduğunu ve Orta Pleistosen dönemine ait olduğunu tespit edebildi. Aletin Homo sapiens ortaya çıkmadan çok önce kullanıldığı göz önüne alındığında, homininlerin daha önce düşünülenden çok daha gelişmiş olduklarını gösteriyor.Taş Devri tanımı değişebilirNature dergisine göre bu bulgu, 'Taş Devri' tanımına ilişkin anlayışı bile değiştirebilir. Zira aletin yapımındaki karmaşıklık düzeyi, normalde mevcut çağ anlayışımızla ilişkilendirilenin ötesine geçiyor.Çalışmanın baş arkeoloğu Larry Barham, bu çarpıcı keşif ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/1-milyon-yillik-kafatasinin-gizemi-cozuldu--bilinmeyen-bir-insan-turune-ait-ejderha-adam--1084123283.html

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bilim, bilim kurulu, bilim insanları, keşif, arkeolojik keşif