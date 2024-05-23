https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/1-milyon-yillik-kafatasinin-gizemi-cozuldu--bilinmeyen-bir-insan-turune-ait-ejderha-adam--1084123283.html

1 milyon yıllık kafatasının gizemi çözüldü: Bilinmeyen bir insan türüne ait 'Ejderha Adam'

1 milyon yıllık kafatasının gizemi çözüldü: Bilinmeyen bir insan türüne ait 'Ejderha Adam'

Sputnik Türkiye

Çin'de çarpıcı bir keşif yapıldı. Bilim insanları bilinmeyen bir insan türüne ait iskeleti dik bir pozisyonda yarı gömülü olarak bulundu. Bilim insanları... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T11:44+0300

2024-05-23T11:44+0300

2024-05-23T11:44+0300

ejderha

bilim

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bilim insanları

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yaşam

iskelet

çin

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Orta Çin'in Hubei eyaletindeki Yunyang Bölgesi'nde, bilim insanları tarafından bilinmeyen bir insan türüne ait 1 milyon yıllık çift kafatası keşfedildi. Bu keşif, yeni bir insan türü olan "Yunxian Adamı" adını aldı.Ejderha Adam soyundan mı?Keşfedilen kafatasları, Homo erectus mu yoksa erken Homo sapiens mi olduklarının gizemi hala çözülemedi. Ancak, bilim insanları, bu kafataslarının nadir bir tür olan Asya merkezli 'Ejderha Adam' türüyle ilişkili olabileceğini düşünüyor.Ejderha Adam kimdir?'Ejderha Adam', bilim insanları tarafından 'Homo longi' olarak bilinen soyu tükenmiş arkaik bir insan türüdür. Bu tür, Çin'in Heilongjiang eyaletinde bulundu ve Homo soy ağacındaki yeri tam olarak bilinmese de, bazıları Ejderha Adam'ın bir zamanlar Avrasya'da homo sapiens ile birlikte yaşamış olan ve soyu tükenmiş "kardeş insan türü" Denisovalılar ile aynı tür olduğunu öne sürmüştür.Yunxian kafatası yeniden modellediAraştırmacılar, iyi korunmuş bir örnek olan Yunxian 2'yi kullanarak, Yunxian Adamı'nın kafatasını yeniden inşa etti. Daha sonra, Homo ailesinin diğer üyeleriyle benzerliğini görmek için yeniden inşa edilen kafatasının şeklini incelediler.Son ortak ata mı?Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, yaklaşık 940 bin ila .,1 milyon yaşında olan Yunxian Adamı, Ejderha Adam soyundan gelmekte ve H. sapiens'ten önemli ölçüde daha yaşlı. Araştırıcılar, bu nedenle, Yunxian Adamı'nın türümüz ile Doğu Asya'nın Ejderha Adamı olarak adlandırılan tür arasındaki son ortak ata olabileceğini düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/dunyanin-en-turbulansli-ucus-rotalari-belli-oldu-cok-tehlikeli-bir-fenomen-1084117873.html

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ejderha adam, denisovalılar, homo sapiens, yunxian adamı, bilim, bilim insanı, araştırma