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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/rus-uzman-korotcenko-abd-kongresinde-gosterilen-harita-rusyaya-yonelik-saldirganligin-delili-1084132997.html
Rus uzman Korotçenko: ABD Kongresi’nde gösterilen harita Rusya’ya yönelik saldırganlığın delili
Rus uzman Korotçenko: ABD Kongresi’nde gösterilen harita Rusya’ya yönelik saldırganlığın delili
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Korotçenko, ABD Kongresi’nde gösterilen ‘Rusya topraklarına füze saldırıları’ haritasının Washington’un Moskova’ya yönelik saldırganlığının... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T15:34+0300
2024-05-23T15:34+0300
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İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, dünkü oturum sırasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Kiev’e Amerikan silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma yasağını kaldırma çağrısında bulundu. McCaul, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füzelerinin ulaşabileceği bölgenin işaret edildiği Rusya haritasını gösterdi.Ünlü askeri uzman ve Natsionalnaya Oborona (Milli Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay, ABD’li Kongre üyesinin sözlerini ve sergilediği haritayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kongre’de sergilenen ‘saldırı haritasının’ ABD’deki yönetici elitlerin saldırganlığının delili olduğunu kaydeden Korotçenko, Amerikan politikacılarının Ukrayna’ya teslim edilen uzun menzilli sistemlerin geniş kapsamda kullanılmasını ve Rusya topraklarındaki ulaşım, kritik ve askeri altyapıya füze saldırıları önündeki tüm kısıtlamaları kaldırmayı talep ettiğini anlattı.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya verilen Amerikan silahının Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanılmasına karşı çıkarken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder dün Kiev'e “kendi topraklarını koruması için gereken araçları” sağlamaya odaklandıklarını dile getirdi.Politico gazetesi, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun Harkov bölgesinde elde ettiği başarılar bağlamında, Rusya topraklarına Amerikan silahıyla saldırı düzenleyebilmesi için ABD'den izin alma çabalarına devam ettiğini yazmıştı.Ukraynalı milletvekillerinden oluşan bir grubun geçtiğimiz haftalarda Washington’a giderek, Beyaz Saray’a baskı yapmaları için Kongre üyeleriyle görüştüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kongre-uyelerinden-pentagona-cagri-kieve-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-verin-1084087631.html
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Rus uzman Korotçenko: ABD Kongresi’nde gösterilen harita Rusya’ya yönelik saldırganlığın delili

15:34 23.05.2024
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul
ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Rus askeri uzman Korotçenko, ABD Kongresi’nde gösterilen ‘Rusya topraklarına füze saldırıları’ haritasının Washington’un Moskova’ya yönelik saldırganlığının örneği olduğunu ve Ukrayna topraklarında 300 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturma ihtiyacını kanıtladığını belirtti.
İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, dünkü oturum sırasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Kiev’e Amerikan silahıyla Rusya topraklarındaki hedefleri vurma yasağını kaldırma çağrısında bulundu. McCaul, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ATACMS füzelerinin ulaşabileceği bölgenin işaret edildiği Rusya haritasını gösterdi.
Ünlü askeri uzman ve Natsionalnaya Oborona (Milli Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay, ABD’li Kongre üyesinin sözlerini ve sergilediği haritayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Hiçbir hayali ya da gerçek delil, ABD'nin Ukrayna eliyle Rusya Federasyonu’na azami zarar verme isteğini sınırlamayacak. Özel askeri harekat kapsamındaki eylemlerimizde, Kiev’e sağlanan her türlü uzun menzilli sistemin Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılacağını dikkate almalıyız. Bu, ülke liderimizin ortaya koyduğu, Ukrayna topraklarında Ukrayna ordusunun sahip olduğu sistemlerin menziline eşit derinlikte, yani iki ülke arasındaki mevcut sınırdan 300 kilometre derinliğe tampon bölgenin oluşturulması gerektiği tezinin güncel olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kongre’de sergilenen ‘saldırı haritasının’ ABD’deki yönetici elitlerin saldırganlığının delili olduğunu kaydeden Korotçenko, Amerikan politikacılarının Ukrayna’ya teslim edilen uzun menzilli sistemlerin geniş kapsamda kullanılmasını ve Rusya topraklarındaki ulaşım, kritik ve askeri altyapıya füze saldırıları önündeki tüm kısıtlamaları kaldırmayı talep ettiğini anlattı.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya verilen Amerikan silahının Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanılmasına karşı çıkarken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder dün Kiev'e “kendi topraklarını koruması için gereken araçları” sağlamaya odaklandıklarını dile getirdi.
Politico gazetesi, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun Harkov bölgesinde elde ettiği başarılar bağlamında, Rusya topraklarına Amerikan silahıyla saldırı düzenleyebilmesi için ABD'den izin alma çabalarına devam ettiğini yazmıştı.
Ukraynalı milletvekillerinden oluşan bir grubun geçtiğimiz haftalarda Washington’a giderek, Beyaz Saray’a baskı yapmaları için Kongre üyeleriyle görüştüğü belirtilmişti.
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
Ukrayna krizi
Kongre üyelerinden Pentagon’a çağrı: Kiev’e ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni verin
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