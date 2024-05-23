https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-iki-gunluk-resmi-ziyaret-icin-minske-gitti-1084150670.html

Putin iki günlük resmi ziyaret için Minsk'e gitti

Putin iki günlük resmi ziyaret için Minsk'e gitti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük resmi ziyaret kapsamında Minsk'e gitti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T23:23+0300

2024-05-23T23:23+0300

2024-05-23T23:23+0300

dünya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

belarus

minsk

resmi ziyaret

kremlin

dmitriy peskov

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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Putin’in uçağı Minsk havaalanına indi. Rus lider, havaalanında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından karşılandı.Kremlin basın servisine göre ziyaret, Belarus Devlet Başkanının daveti üzerine gerçekleşiyor.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe akşamı iki günlük resmi bir ziyaret için Belarus'a gideceğini ve burada Aleksandr Lukaşenko ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-ve-lukasenko-minskte-ukrayna-ihtilafini-gorusecek-1084150320.html

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, resmi ziyaret, kremlin, dmitriy peskov