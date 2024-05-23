https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-iki-gunluk-resmi-ziyaret-icin-minske-gitti-1084150670.html
Putin iki günlük resmi ziyaret için Minsk'e gitti
Putin iki günlük resmi ziyaret için Minsk'e gitti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük resmi ziyaret kapsamında Minsk'e gitti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T23:23+0300
2024-05-23T23:23+0300
2024-05-23T23:23+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
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kremlin
dmitriy peskov
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Putin’in uçağı Minsk havaalanına indi. Rus lider, havaalanında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından karşılandı.Kremlin basın servisine göre ziyaret, Belarus Devlet Başkanının daveti üzerine gerçekleşiyor.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe akşamı iki günlük resmi bir ziyaret için Belarus'a gideceğini ve burada Aleksandr Lukaşenko ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-ve-lukasenko-minskte-ukrayna-ihtilafini-gorusecek-1084150320.html
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, resmi ziyaret, kremlin, dmitriy peskov
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, resmi ziyaret, kremlin, dmitriy peskov
Putin iki günlük resmi ziyaret için Minsk'e gitti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük resmi ziyaret kapsamında Minsk'e gitti.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Putin’in uçağı Minsk havaalanına indi. Rus lider, havaalanında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından karşılandı.
Kremlin basın servisine göre ziyaret, Belarus Devlet Başkanının daveti üzerine gerçekleşiyor.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe akşamı iki günlük resmi bir ziyaret için Belarus'a gideceğini ve burada Aleksandr Lukaşenko ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.