https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-ve-lukasenko-minskte-ukrayna-ihtilafini-gorusecek-1084150320.html

‘Putin ve Lukaşenko Minsk'te Ukrayna ihtilafını görüşecek'

‘Putin ve Lukaşenko Minsk'te Ukrayna ihtilafını görüşecek'

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, Putin ve Lukaşenko’nun Minsk'te bir araya gelerek Ukrayna ihtilafını görüşeceğini belirtti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T22:58+0300

2024-05-23T22:58+0300

2024-05-23T22:57+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

belarus

minsk

rusya

polonya

baltık ülkeleri

tatbikat

ihtilaf

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Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Alekdandr Lukaşenko ile Minsk’te bir araya gelerek Ukrayna ihtilafının yanı sıra Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırındaki ‘tutumunu’ görüşeceklerini söyledi.Büyükelçi, “Görüşmede, Ukrayna ihtilafındaki mevcut durum ele alınacak, doğal olarak öncelikli konu bu. Stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin konuların uygulamalı olarak test edileceği tatbikat, ülkemizde güvenliğin güçlendirilmesi, güney sınırlarımızda ortaya çıkan eğilimlerin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya’nın batı sınırımızdaki davranışlarıyla ilgili son gelişmeler ele alınacak” dedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe akşamı iki günlük resmi bir ziyaret için Belarus'a gideceğini ve burada Aleksandr Lukaşenko ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putin-ve-lukasenko-anlasti-belarus-ordusu-rusyanin-nukleer-tatbikatina-katilacak-1083655793.html

belarus

minsk

rusya

polonya

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, rusya, polonya, baltık ülkeleri, tatbikat, ihtilaf, dmitriy peskov