https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/putin-ve-lukasenko-minskte-ukrayna-ihtilafini-gorusecek-1084150320.html
‘Putin ve Lukaşenko Minsk'te Ukrayna ihtilafını görüşecek'
‘Putin ve Lukaşenko Minsk'te Ukrayna ihtilafını görüşecek'
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, Putin ve Lukaşenko’nun Minsk'te bir araya gelerek Ukrayna ihtilafını görüşeceğini belirtti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T22:58+0300
2024-05-23T22:58+0300
2024-05-23T22:57+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
minsk
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baltık ülkeleri
tatbikat
ihtilaf
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Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Alekdandr Lukaşenko ile Minsk’te bir araya gelerek Ukrayna ihtilafının yanı sıra Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırındaki ‘tutumunu’ görüşeceklerini söyledi.Büyükelçi, “Görüşmede, Ukrayna ihtilafındaki mevcut durum ele alınacak, doğal olarak öncelikli konu bu. Stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin konuların uygulamalı olarak test edileceği tatbikat, ülkemizde güvenliğin güçlendirilmesi, güney sınırlarımızda ortaya çıkan eğilimlerin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya’nın batı sınırımızdaki davranışlarıyla ilgili son gelişmeler ele alınacak” dedi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe akşamı iki günlük resmi bir ziyaret için Belarus'a gideceğini ve burada Aleksandr Lukaşenko ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/putin-ve-lukasenko-anlasti-belarus-ordusu-rusyanin-nukleer-tatbikatina-katilacak-1083655793.html
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, rusya, polonya, baltık ülkeleri, tatbikat, ihtilaf, dmitriy peskov
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, rusya, polonya, baltık ülkeleri, tatbikat, ihtilaf, dmitriy peskov
‘Putin ve Lukaşenko Minsk'te Ukrayna ihtilafını görüşecek'
Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, Putin ve Lukaşenko’nun Minsk'te bir araya gelerek Ukrayna ihtilafını görüşeceğini belirtti.
Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Krutoy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Alekdandr Lukaşenko ile Minsk’te bir araya gelerek Ukrayna ihtilafının yanı sıra Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus sınırındaki ‘tutumunu’ görüşeceklerini söyledi.
Büyükelçi, “Görüşmede, Ukrayna ihtilafındaki mevcut durum ele alınacak, doğal olarak öncelikli konu bu. Stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin konuların uygulamalı olarak test edileceği tatbikat, ülkemizde güvenliğin güçlendirilmesi, güney sınırlarımızda ortaya çıkan eğilimlerin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya’nın batı sınırımızdaki davranışlarıyla ilgili son gelişmeler ele alınacak” dedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe akşamı iki günlük resmi bir ziyaret için Belarus'a gideceğini ve burada Aleksandr Lukaşenko ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.