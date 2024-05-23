https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/nato-genel-sekreter-yardimcisi-nato-ukraynaya-asker-gondermeyi-planlamiyor-1084113939.html

NATO Genel Sekreter Yardımcısı: NATO Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor

NATO Genel Sekreter Yardımcısı: NATO Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını belirtti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T00:26+0300

2024-05-23T00:26+0300

2024-05-23T00:26+0300

ukrayna krizi

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mircea geoana

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Tagesspiegel gazetesine demecinde ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde olmadığını, ancak Kiev'e ek destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.Geoana, “NATO Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyor. Genel Sekreter kısa bir süre önce bunu Roma'da bir kez daha ifade etti. Ukrayna bizden bunu istemiyor. Ukraynalıların ek desteğe ihtiyacı var ve şu andaki hedefimiz de bu” dedi.NATO’nun çatışmanın tırmanmasını önlemeye çalıştığını ancak müdahale etmeyi planlamadığını belirten Geoana, NATO toprakları ile ittifak dışı topraklar arasında net bir sınır çizgisi bulunduğuna vurgu yaparak, “NATO Antlaşması'nın 5. maddesindeki karşılıklı yardıma ilişkin hüküm yalnızca NATO toprakları ve ittifaka üye ülkeler için geçerli” diye konuştu.İttifakın anahtarı niteliğindeki altyapıya yönelik risklere dikkat çeken NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Rusya'yı Moldova ve Gürcistan'ın yanı sıra NATO ülkelerinde büyük ölçekli siber saldırılar, dezenformasyon, seçimlere müdahale vb. konularda ‘hibrit savaş araçları" kullanmakla suçlayarak, şu ifadeleri kullandı:

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nato, mircea geoana, tagesspiegel, atlantik okyanusu, abd, rusya, hibrit savaş, ukrayna, kiev