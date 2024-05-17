https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/abdnin-avrupa-kuvvetleri-komutani-nato-rusyayi-uzun-vadeli-bir-tehdit-olarak-goruyor-1083938153.html
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı: NATO, Rusya’yı uzun vadeli bir tehdit olarak görüyor
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı: NATO, Rusya’yı uzun vadeli bir tehdit olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) General Christopher Cavoli, NATO’nun Ukrayna'daki ihtilafın sonucundan bağımsız olarak Rusya'yı büyük bir... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:13+0300
2024-05-17T18:13+0300
2024-05-17T18:13+0300
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ABD'nin NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, NATO’nun Ukrayna ihtilafının sonucundan bağımsız olarak Rusya'yı ‘uzun vadeli bir tehdit ve büyük sorun’ oluşturacak bir güç olarak gördüğünü söyledi.Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde düzenlenen Atlantik Konseyi'nde konuşan Cavoli, “Rusya’nın ittifak için uzun vadeli bir tehdit oluşturacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda ‘büyük bir Rusya sorunu’ ile karşı karşıya kalacağız. Rusya, silahlı kuvvetlerinin sayısını artırmaya çalışacak ve bu tür planları olduğunu zaten duyurdu. Ayrıca, askeri üretimini de artırıyor” dedi.Cavoli, Ukrayna ihtilafı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Rusya’nın NATO için ‘bir tehdit’ olmaya devam edeceğini belirterek, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ‘aynı insanlar tarafından yönetilen büyük bir gücü" temsil edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-avrupa-rusyadan-gelen-tehditler-karsisinda-zayif-1083841212.html
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abd, nato, nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur), rusya, ukrayna, washington, tehdit
abd, nato, nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur), rusya, ukrayna, washington, tehdit
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı: NATO, Rusya’yı uzun vadeli bir tehdit olarak görüyor
Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) General Christopher Cavoli, NATO’nun Ukrayna'daki ihtilafın sonucundan bağımsız olarak Rusya'yı büyük bir sorun olarak gördüğünü ifade etti.
ABD'nin NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, NATO’nun Ukrayna ihtilafının sonucundan bağımsız olarak Rusya'yı ‘uzun vadeli bir tehdit ve büyük sorun’ oluşturacak bir güç olarak gördüğünü söyledi.
Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde düzenlenen Atlantik Konseyi'nde konuşan Cavoli, “Rusya’nın ittifak için uzun vadeli bir tehdit oluşturacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda ‘büyük bir Rusya sorunu’ ile karşı karşıya kalacağız. Rusya, silahlı kuvvetlerinin sayısını artırmaya çalışacak ve bu tür planları olduğunu zaten duyurdu. Ayrıca, askeri üretimini de artırıyor” dedi.
Cavoli, Ukrayna ihtilafı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Rusya’nın NATO için ‘bir tehdit’ olmaya devam edeceğini belirterek, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ‘aynı insanlar tarafından yönetilen büyük bir gücü" temsil edeceğini vurguladı.