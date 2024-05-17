https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/abdnin-avrupa-kuvvetleri-komutani-nato-rusyayi-uzun-vadeli-bir-tehdit-olarak-goruyor-1083938153.html

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı: NATO, Rusya’yı uzun vadeli bir tehdit olarak görüyor

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı: NATO, Rusya’yı uzun vadeli bir tehdit olarak görüyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) General Christopher Cavoli, NATO’nun Ukrayna'daki ihtilafın sonucundan bağımsız olarak Rusya'yı büyük bir... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T18:13+0300

2024-05-17T18:13+0300

2024-05-17T18:13+0300

ukrayna krizi

abd

nato

nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur)

rusya

ukrayna

washington

tehdit

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ABD'nin NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, NATO’nun Ukrayna ihtilafının sonucundan bağımsız olarak Rusya'yı ‘uzun vadeli bir tehdit ve büyük sorun’ oluşturacak bir güç olarak gördüğünü söyledi.Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde düzenlenen Atlantik Konseyi'nde konuşan Cavoli, “Rusya’nın ittifak için uzun vadeli bir tehdit oluşturacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda ‘büyük bir Rusya sorunu’ ile karşı karşıya kalacağız. Rusya, silahlı kuvvetlerinin sayısını artırmaya çalışacak ve bu tür planları olduğunu zaten duyurdu. Ayrıca, askeri üretimini de artırıyor” dedi.Cavoli, Ukrayna ihtilafı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Rusya’nın NATO için ‘bir tehdit’ olmaya devam edeceğini belirterek, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ‘aynı insanlar tarafından yönetilen büyük bir gücü" temsil edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/eski-nato-genel-sekreteri-rasmussen-avrupa-rusyadan-gelen-tehditler-karsisinda-zayif-1083841212.html

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abd, nato, nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur), rusya, ukrayna, washington, tehdit