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Restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapmıştı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapmıştı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu’nda bir restoranda bulunan masalardaki müşterilere askeri üniforma ile servis yapılması görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T11:14+0300
2024-05-23T11:14+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
askeri üniforma
hapis
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
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Beyoğlu’nda 16 Nisan 2024’de sosyal medyada yabancı uyruklu bir şahsın, bir restoranda bulunan masalardaki müşterilere askeri üniforma ile servis yaptığı görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sosyal medyadaki videoda bir işletmede askeri üniforma giyen bir şahsın mekanda bulunan masalara askeri üniforma ile servis yapıldığının görüldüğü üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ve söz konusu işletme mesul müdürünün Abdulkadir Güler, işletme sahibinin Adnan Kalkmaz, video içerisinde askeri üniforma giyerek servis yapan kişinin ise Suriye uyruklu Yousuf Jaafer olduğunun tespit edildiği anlatıldı.Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yayınlamış oldukları videonun devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliğinin bulunduğu, video içeriğinin düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı, toplumun gelişmesine katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya yönelik olduğu aktarıldı.Söz konusu videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik hareketler içerdiğinin belirtildiği iddianamede, hareketlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, hareketlerin bulunduğu videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ile grup tarafından yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, ilaveten tahrik edilenler nazarında endişe meydana getirecek şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.'Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum'Şüpheli Yousuf Jaafer’in ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin "Ben 2017 yılının yaz aylarında yasal yollar vasıtasıyla Suriye’den Türkiye'ye giriş yaptım. Türkiye'ye geldikten sonra ilk olarak İstanbul ili Bakırköy ilçesi sonrasında Beylikdüzü ilçesinde restoranlarda çalışmaya başladım. Daha sonra 2022 yılı yaz aylarında sosyal medya vasıtasıyla video çekmeye ve gelir elde etmeye başladım. Söz konusu restorana gittiğimde burada müşteri olarak bulunan, Dubai'den geldiklerini söyleyen yabancı uyruklu 2 kişi, Eminönü’nden almış oldukları askeri üniformayı bana getirerek video çekme teklifinde bulundular. Ben de askeri üniformalı videonun daha fazla izleneceğini düşünerek bu teklifi kabul ettim. Video içerisinde et servisi yaptığım masada bulunan iki kişi bana askeri üniformayı getirerek video teklifinde bulunan tanımadığım 2 kişidir. Giymiş olduğum üniformanın üzerinde herhangi bir bayrak ya da yazı yoktu, Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım. Videoyu çekme amacım kesinlikle Türk askeri teşkilatını aşağılamak değildir" dediği öğrenildi.Şüpheli Jaafer’in askerlik mesleğine özgü elbiseleri başkalarını yanıltacak biçimde giyerek çektiği ve hesabından yayınlamış olduğu videoyu daha sonra sildiğinin de belirtildiği iddianamede, işletme mesul müdürü şüpheli Abdulkadir Güler ve işletme sahibi şüpheli Adnan Kalkmaz'ın, işletme üzerindeki yetkileri ve konumları gözetilerek videonun bilgileri dışında çekilerek yayında kaldığına yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği de belirtildi.7’şer yıl 6’şar aya kadar hapis talebiHazırlanan iddianamede şüpheliler Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer’in ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’, ‘özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/askeri-uniforma-goruntusu-ile-ilgili-3-kisi-gozaltina-alindi-isletme-belgesi-iptal-edildi-1082863748.html
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istanbul, beyoğlu, askeri üniforma, hapis, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
istanbul, beyoğlu, askeri üniforma, hapis, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

Restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapmıştı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

11:14 23.05.2024
© İHABeyoğlu'nda askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA
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Beyoğlu’nda bir restoranda bulunan masalardaki müşterilere askeri üniforma ile servis yapılması görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede üniformayı giyen yabancı uyruklu şüpheli ile işletme mesul müdürünün ve işletme sahibinin 3 ayrı suçtan 7’şer yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Beyoğlu’nda 16 Nisan 2024’de sosyal medyada yabancı uyruklu bir şahsın, bir restoranda bulunan masalardaki müşterilere askeri üniforma ile servis yaptığı görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sosyal medyadaki videoda bir işletmede askeri üniforma giyen bir şahsın mekanda bulunan masalara askeri üniforma ile servis yapıldığının görüldüğü üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ve söz konusu işletme mesul müdürünün Abdulkadir Güler, işletme sahibinin Adnan Kalkmaz, video içerisinde askeri üniforma giyerek servis yapan kişinin ise Suriye uyruklu Yousuf Jaafer olduğunun tespit edildiği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yayınlamış oldukları videonun devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliğinin bulunduğu, video içeriğinin düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı, toplumun gelişmesine katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya yönelik olduğu aktarıldı.
Söz konusu videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik hareketler içerdiğinin belirtildiği iddianamede, hareketlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, hareketlerin bulunduğu videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ile grup tarafından yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, ilaveten tahrik edilenler nazarında endişe meydana getirecek şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

'Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum'

Şüpheli Yousuf Jaafer’in ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin "Ben 2017 yılının yaz aylarında yasal yollar vasıtasıyla Suriye’den Türkiye'ye giriş yaptım. Türkiye'ye geldikten sonra ilk olarak İstanbul ili Bakırköy ilçesi sonrasında Beylikdüzü ilçesinde restoranlarda çalışmaya başladım. Daha sonra 2022 yılı yaz aylarında sosyal medya vasıtasıyla video çekmeye ve gelir elde etmeye başladım. Söz konusu restorana gittiğimde burada müşteri olarak bulunan, Dubai'den geldiklerini söyleyen yabancı uyruklu 2 kişi, Eminönü’nden almış oldukları askeri üniformayı bana getirerek video çekme teklifinde bulundular. Ben de askeri üniformalı videonun daha fazla izleneceğini düşünerek bu teklifi kabul ettim. Video içerisinde et servisi yaptığım masada bulunan iki kişi bana askeri üniformayı getirerek video teklifinde bulunan tanımadığım 2 kişidir. Giymiş olduğum üniformanın üzerinde herhangi bir bayrak ya da yazı yoktu, Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım. Videoyu çekme amacım kesinlikle Türk askeri teşkilatını aşağılamak değildir" dediği öğrenildi.
Şüpheli Jaafer’in askerlik mesleğine özgü elbiseleri başkalarını yanıltacak biçimde giyerek çektiği ve hesabından yayınlamış olduğu videoyu daha sonra sildiğinin de belirtildiği iddianamede, işletme mesul müdürü şüpheli Abdulkadir Güler ve işletme sahibi şüpheli Adnan Kalkmaz'ın, işletme üzerindeki yetkileri ve konumları gözetilerek videonun bilgileri dışında çekilerek yayında kaldığına yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği de belirtildi.

7’şer yıl 6’şar aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer’in ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’, ‘özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
Beyoğlu'nda askeri üniforma görüntüsü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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