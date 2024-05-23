https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/israilin-berlin-buyukelcisi-prosor-filistini-taniyan-ulkeleri-affetmeyecegiz-1084121900.html

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Prosor: Filistin’i tanıyan ülkeleri affetmeyeceğiz

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Prosor: Filistin’i tanıyan ülkeleri affetmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, geçen yılki Hamas saldırısından sonra Filistin’i tanıyan ülkeleri unutmayacak ve affetmeyeceklerini belirterek... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin sorunu

almanya

norveç

irlanda

ispanya

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Alman medyasına demecinde Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma yönündeki açıklamalarını değerlendiren İsrail’in Berlin Büyükelçisi Prosor, “Bu ülkeler teröristlere destek veriyor” ifadesini kullandı.İsrailli diplomat, “Bir sonraki katliamda masum insanların kanı onların ellerinde olacak. Bunu unutmayacağız ve bu devletleri affetmeyeceğiz” diye ekledi.Norveç hükümeti yaptığı açıklamada Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Resmi tanıma 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını söylemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülke hükümetinin önümüzdeki 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını dile getirmişti.İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Filistin’in tanınması kararını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kolombiya-cumhurbaskani-petro-filistinde-buyukelcilik-acilmasi-talimati-verdi-1084116997.html

israil

filistin

almanya

norveç

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