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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kolombiya-cumhurbaskani-petro-filistinde-buyukelcilik-acilmasi-talimati-verdi-1084116997.html
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin’de büyükelçilik açılması talimatı verdi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin’de büyükelçilik açılması talimatı verdi
Sputnik Türkiye
Gazze’de ataşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T08:50+0300
2024-05-23T08:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
filistin
filistin sorunu
filistin bayrağı
kolombiya
gustavo petro
büyükelçilik
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Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için sürecin başlatıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliğinin kurulması için talimatını verdi, bir sonraki adımımız bu yönde olacaktır" ifadesini kullandı.İki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) ve Oslo anlaşmalarını hatırlatan Murillo, "Giderek daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağından eminiz ve bu İsrail ya da Yahudilere karşı alınmış bir karar değildir. Filistin'in tam bir devlet olarak tanınması gerekiyor" dedi.Murillo, Filistin'de Kolombiya'nın Ramallah Büyükelçiliğinin ne zaman açılacağı hususunda net tarih vermedi.Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin'i 3 Ağustos 2018'de devlet olarak tanımıştı.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından 20 Ekim 2023'te Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.Geçtiğimiz haftalarda konuşan Petro, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik ‘Antisemitizm’ suçlamasını "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıtlamıştı.Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerini X sosyal medya hesabından cevap veren Kolombiya lideri, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun" ifadelerini kullandı.‘Gazze ölürse, insanlık da ölür’Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim, Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, laik ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür" değerlendirmesinde bulundu.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/israil-basbakani-netanyahu-filistinin-taninmasi-kararinin-degerlendirdi-terorizm-icin-bir-odul-1084109054.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, filistin bayrağı, kolombiya, gustavo petro, büyükelçilik, ramallah, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), filistin, filistin sorunu, filistin bayrağı, kolombiya, gustavo petro, büyükelçilik, ramallah, benyamin netanyahu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin’de büyükelçilik açılması talimatı verdi

08:50 23.05.2024
© AP Photo / Rafiq MaqboolGustavo Petro
Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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Gazze’de ataşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin Ramallah’ta büyükelçilik açılması talimatı verdi.
Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için sürecin başlatıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliğinin kurulması için talimatını verdi, bir sonraki adımımız bu yönde olacaktır" ifadesini kullandı.
İki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) ve Oslo anlaşmalarını hatırlatan Murillo, "Giderek daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağından eminiz ve bu İsrail ya da Yahudilere karşı alınmış bir karar değildir. Filistin'in tam bir devlet olarak tanınması gerekiyor" dedi.
Murillo, Filistin'de Kolombiya'nın Ramallah Büyükelçiliğinin ne zaman açılacağı hususunda net tarih vermedi.
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin'i 3 Ağustos 2018'de devlet olarak tanımıştı.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından 20 Ekim 2023'te Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.
Geçtiğimiz haftalarda konuşan Petro, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik ‘Antisemitizm’ suçlamasını "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıtlamıştı.
Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerini X sosyal medya hesabından cevap veren Kolombiya lideri, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun" ifadelerini kullandı.

‘Gazze ölürse, insanlık da ölür’

Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim, Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, laik ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür" değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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