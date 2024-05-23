https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/internetteki-reklama-tikladi-hayati-karardi-parasini-katlamak-istemisti-borcu-katlandi-1084116259.html

İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı: Parasını katlamak istemişti, borcu katlandı

İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı: Parasını katlamak istemişti, borcu katlandı

Sputnik Türkiye

Sancaktepe'de yaşayan bir kadın, sosyal medyada gördüğü reklama tıklayınca hayatı karardı. İddiasına göre ''paranı ikiye katlarız'' diyen dolandırıcılar tüm... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T08:22+0300

2024-05-23T08:22+0300

2024-05-23T08:22+0300

yaşam

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dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul'da yaşayan bir kadın, sosyal medyadaki yatırım yalanına kandı, az verip çok kazanmak isterken varını yoğunu kaptırdı. Yetmedi, bir de üstüne kredi çekip borçlandı.Zengin olma hayali kurarken, bir haftada 130 bin TL'sini kaybedince tuzağa düştüğünü anladı.Sosyal medyada dolaşırken, bir reklama denk gelen kadın ilgisini çekince o reklama tıkladı. İddiasına göre tıkladığı söz konusu reklamda "Hisse alın, paranızı katlayın" yazıyordu. O da hiç düşünmeden, söz konusu reklamdaki telefon numarasını aradı.Show Haber'e konuşan kadın, telefonun karşısındakilerin "Devlet güvencesi altındasınız" dediğini ve kendisinin de inandığını söyledi.O dolandırıcılar iddiaya göre her aradıklarında telefonu açmasını ve her dediklerini yapmasını istedi. Dolandırıcılar söz konusu talimatları yapmaması halinde kadının para cezası ödeyeceğini iddia etti.Telefonun ucundaki mağdur kadın ise önce korktu ama ne söylenirse sorgusuz sualsiz yaptı."Benim hesabım borsada şüpheli hesapmış. Sigorta parası yatıracaklarmış 5 bin dolar. Yoksa ben hapse girecekmişim. Kara para aklama gibi bir duruma düşmüşüm" diyen kadın kendisine "evini sat" dediklerini de söyledi.Parasını değil, borcunu katlayan kadın; o sahtekarlardan şikayetçi oldu.

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