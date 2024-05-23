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Naci Görür 'kesin olacak' dedi, Marmara'yı uyardı: 7.5'e varan deprem olacak
Naci Görür 'kesin olacak' dedi, Marmara'yı uyardı: 7.5'e varan deprem olacak
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'ne ilişkin yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara'da kesinlikle depremin olacağını belirten... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili de konuştu. Deprem uzmanı, megakent için 1999 ve 1912 depremlerini işaret ederek "1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak" dedi. "Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak" ifadelerini kullanan Görür, "Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz" diye konuştu. Görür'den bir başka uyarıda levha sınırları için geldi. Görür, levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydetti.Panelde konuşan Prof. Dr. Görür, deprem sayesinde yeryüzünde bir yaşam döngüsü meydana geldiğini belirterek, dünya dışındaki ölü gezegenler ve gök cisimlerinde depremin olmadığını söyledi. Türkiye'de de levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydeden Görür, insanların kendilerini yönetmeye talip kişilerden kentleri depreme karşı dirençli hale getirmelerini talep etmelerini istedi.'Ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir'Depreme dirençli yerleşim alanlarının önemine işaret eden Görür, "Deprem ne zaman, nasıl olur bizim konumuz değil. Fayları da tartışmak konumuz değil. Bunları üniversiteler, bilim insanları tartışsın. Bizim üzerinde durduğumuz, bu ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir. Ölmemesi için gelin kentlerimizi depreme dirençli yapalım. Bu o kadar da zor değil, dünyada bunun yapılmış örnekleri var" ifadelerini kullandı. Mikro bölgeleme çalışmalarının üzerinde duran Görür, topoğrafyanın ve jeoloji çalışmalarının deprem öncesi riskli bölgeleri tespit açısından önemli olduğunu vurguladı.İstanbul'da 22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766'da meydana gelen depremleri anlatan Görür, "Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem üretiyor. 250 senede enerji birikiyor, depremle rahatlıyor. Sonra tekrar oluyor. 1766'nın üzerine 250 yıl koyduğunuzda 2016 yapıyor. Onun için biz bağırıyoruz 'İstanbul'u depreme hazırlayın, Marmara Bölgesi'ne dikkat edin.' diye. 1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak. Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak. Diğer kısım kırılırsa 7.5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Bugün mü olur, yarın mı olur bilmiyoruz. Aynen Kahramanmaraş depremini söylediğimiz gibi." dedi.
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türkiye, istanbul, deprem, son depremler, naci görür, marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi

Naci Görür 'kesin olacak' dedi, Marmara'yı uyardı: 7.5'e varan deprem olacak

06:53 23.05.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - SAMET OĞUZHAN DOĞAN - YASİN ERDEM-AW041905İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - SAMET OĞUZHAN DOĞAN - YASİN ERDEM-AW041905
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'ne ilişkin yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara'da kesinlikle depremin olacağını belirten Görür, "Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Onun için biz bağırıyoruz; İstanbul'u depreme hazırlayın" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili de konuştu. Deprem uzmanı, megakent için 1999 ve 1912 depremlerini işaret ederek "1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak" dedi. "Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak" ifadelerini kullanan Görür, "Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz" diye konuştu. Görür'den bir başka uyarıda levha sınırları için geldi. Görür, levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydetti.
Panelde konuşan Prof. Dr. Görür, deprem sayesinde yeryüzünde bir yaşam döngüsü meydana geldiğini belirterek, dünya dışındaki ölü gezegenler ve gök cisimlerinde depremin olmadığını söyledi. Türkiye'de de levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydeden Görür, insanların kendilerini yönetmeye talip kişilerden kentleri depreme karşı dirençli hale getirmelerini talep etmelerini istedi.

'Ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir'

Depreme dirençli yerleşim alanlarının önemine işaret eden Görür, "Deprem ne zaman, nasıl olur bizim konumuz değil. Fayları da tartışmak konumuz değil. Bunları üniversiteler, bilim insanları tartışsın. Bizim üzerinde durduğumuz, bu ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir. Ölmemesi için gelin kentlerimizi depreme dirençli yapalım. Bu o kadar da zor değil, dünyada bunun yapılmış örnekleri var" ifadelerini kullandı. Mikro bölgeleme çalışmalarının üzerinde duran Görür, topoğrafyanın ve jeoloji çalışmalarının deprem öncesi riskli bölgeleri tespit açısından önemli olduğunu vurguladı.
İstanbul'da 22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766'da meydana gelen depremleri anlatan Görür, "Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem üretiyor. 250 senede enerji birikiyor, depremle rahatlıyor. Sonra tekrar oluyor. 1766'nın üzerine 250 yıl koyduğunuzda 2016 yapıyor. Onun için biz bağırıyoruz 'İstanbul'u depreme hazırlayın, Marmara Bölgesi'ne dikkat edin.' diye. 1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak. Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak. Diğer kısım kırılırsa 7.5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Bugün mü olur, yarın mı olur bilmiyoruz. Aynen Kahramanmaraş depremini söylediğimiz gibi." dedi.
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