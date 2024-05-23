https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/iban-ile-odeme-isteyene-yeni-onlem-sosyal-medya-uzerinden-sikayet-edilebilecek-1084122124.html

IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem: Sosyal medya üzerinden şikayet edilebilecek

IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem: Sosyal medya üzerinden şikayet edilebilecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ile mücadelesini hızlandırdı. Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fatura kesmeyenler sosyal medya ile mesajlaşma... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T11:02+0300

2024-05-23T11:02+0300

2024-05-23T11:12+0300

türkiye

iban

denetim

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

vergi

vergi borcu

vergi dolandırıcılığı

vergi kaçırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında yeni adımlarını duyurdu.Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı.Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fiş, fatura kesmeyenler sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde şikayette bulunabilecek.Vergi ihbarı nereden yapılıyor?İhbar ile şikayetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için GİB'in resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellendi.Ayrıca, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.İhbarlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) de yapılabiliyor.Kimler şikayet edebilecek?Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular şu şekilde:-Düşük KDV oranı uygulanması-IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi-Fiş/fatura verilmemesi-Başka işletmenin POS cihazının kullanılması-Mükellefiyet kaydının olmaması-Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması-Personel ücretinin elden ödenmesi-Kira gelirinin beyan edilmemesi-Tapu harcının eksik ödenmesi-Kaçak ürün satışının yapılması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-denetimleri-2-firmaya-rekor-ceza-1084039176.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/tasarruf-tedbirleriyle-ilgili-cumhurbaskanligi-genelgesi-resmi-gazetede-1083910584.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vergi kaçağına yeni önlem: sosyal medyadan şikayet toplanacak | (vergi ihbarı nereden yapılır?),iban ile ödeme şikayet,personele elden para verme şikayet