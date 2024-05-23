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IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem: Sosyal medya üzerinden şikayet edilebilecek
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem: Sosyal medya üzerinden şikayet edilebilecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ile mücadelesini hızlandırdı. Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fatura kesmeyenler sosyal medya ile mesajlaşma... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T11:02+0300
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında yeni adımlarını duyurdu.Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı.Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fiş, fatura kesmeyenler sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde şikayette bulunabilecek.Vergi ihbarı nereden yapılıyor?İhbar ile şikayetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için GİB'in resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellendi.Ayrıca, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.İhbarlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) de yapılabiliyor.Kimler şikayet edebilecek?Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular şu şekilde:-Düşük KDV oranı uygulanması-IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi-Fiş/fatura verilmemesi-Başka işletmenin POS cihazının kullanılması-Mükellefiyet kaydının olmaması-Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması-Personel ücretinin elden ödenmesi-Kira gelirinin beyan edilmemesi-Tapu harcının eksik ödenmesi-Kaçak ürün satışının yapılması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-denetimleri-2-firmaya-rekor-ceza-1084039176.html
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vergi kaçağına yeni önlem: sosyal medyadan şikayet toplanacak | (vergi ihbarı nereden yapılır?),iban ile ödeme şikayet,personele elden para verme şikayet
vergi kaçağına yeni önlem: sosyal medyadan şikayet toplanacak | (vergi ihbarı nereden yapılır?),iban ile ödeme şikayet,personele elden para verme şikayet

IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem: Sosyal medya üzerinden şikayet edilebilecek

11:02 23.05.2024 (güncellendi: 11:12 23.05.2024)
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Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ile mücadelesini hızlandırdı. Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fatura kesmeyenler sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden şikayet edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında yeni adımlarını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı.

Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fiş, fatura kesmeyenler sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde şikayette bulunabilecek.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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21 Mayıs, 09:52

Vergi ihbarı nereden yapılıyor?

İhbar ile şikayetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için GİB'in resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellendi.
Ayrıca, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.
İhbarlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) de yapılabiliyor.

Kimler şikayet edebilecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular şu şekilde:

-Düşük KDV oranı uygulanması
-IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi
-Fiş/fatura verilmemesi
-Başka işletmenin POS cihazının kullanılması
-Mükellefiyet kaydının olmaması
-Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması
-Personel ücretinin elden ödenmesi
-Kira gelirinin beyan edilmemesi
-Tapu harcının eksik ödenmesi
-Kaçak ürün satışının yapılması
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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