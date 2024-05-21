https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-denetimleri-2-firmaya-rekor-ceza-1084039176.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri: 2 firmaya rekor ceza
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri: 2 firmaya rekor ceza
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:52+0300
2024-05-21T09:52+0300
2024-05-21T10:12+0300
ekonomi
mehmet şimşek
vergi
son dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı.İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/simsek-cari-acik-neredeyse-yari-yariya-dustu-belirsizlik-azaldikca-verimlilik-artiyor--1083997231.html
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mehmet şimşek, vergi, son dakika, ceza
mehmet şimşek, vergi, son dakika, ceza
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri: 2 firmaya rekor ceza
09:52 21.05.2024 (güncellendi: 10:12 21.05.2024)
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı.
İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi.