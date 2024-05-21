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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri: 2 firmaya rekor ceza
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri: 2 firmaya rekor ceza
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı.İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi.
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mehmet şimşek, vergi, son dakika, ceza
mehmet şimşek, vergi, son dakika, ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri: 2 firmaya rekor ceza

09:52 21.05.2024 (güncellendi: 10:12 21.05.2024)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı.
İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası dolar almasa bugün kur 20 liraya düşer
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