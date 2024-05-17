https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/tasarruf-tedbirleriyle-ilgili-cumhurbaskanligi-genelgesi-resmi-gazetede-1083910584.html
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T00:50+0300
2024-05-17T00:50+0300
2024-05-17T00:50+0300
dünya
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı genelgesi
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Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.
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tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı genelgesi
tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı genelgesi
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.