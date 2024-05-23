https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/dunyanin-en-turbulansli-ucus-rotalari-belli-oldu-cok-tehlikeli-bir-fenomen-1084117873.html

Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları belli oldu: 'Çok tehlikeli bir fenomen'

Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları belli oldu: 'Çok tehlikeli bir fenomen'

Sputnik Türkiye

Son yıllarda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere rağmen, türbülans hala uçuş güvenliği için önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Son olarak... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T09:17+0300

2024-05-23T09:17+0300

2024-05-23T09:17+0300

yaşam

türbülans

uçuş

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Türbülans, havacılık sektöründe karşılaşılabilen en tehlikeli doğal fenomenlerden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hızdaki uçaklarda meydana gelen türbülans, uçakta bulunan yolcuların yaşamlarını tehlikeye sokabiliyor. Hava trafik kontrolörleri ve pilotlar, türbülansı öngörerek tedbir almaya çalışıyorlar, ancak bazen buna rağmen türbülansın şiddetli olmasıyla tedbirler yetersiz kalabiliyor.Örneğin Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER uçağı salı günü Tayland hava sahasına girerken şiddetli türbülansa maruz kaldı. Uçağın Bangkok'a acil iniş yapmasının ardından bir İngilizin hayatını kaybettiği 30'dan fazla yolcunun yaralandığı açıklandı. Yolculardan 7'si ise ağır yaralı.Turbli veri tabanına göre en türbülanslı uçuşlar Şili'deki Santiago ile Bolivya'daki Santa Cruz arasında gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanında benzer şekilde sarsıntılı yolculuklar yaşanıyor.Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları arasında ilk sırada Kuzey Atlantik üzerinde bulunan 'Kuzey Atlantik Taşkesen' geliyor. Bu rota, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yoğun bir uçuş trafiğine sahip olmasına rağmen, şiddetli türbülans nedeniyle sık sık irtifa değiştirmeye zorlanıyor.İkinci sırada ise, Avustralya ve Güney Amerika arasında bulunan "Roaring Forties" geliyor. Bu rota, şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle uçuşların zorlandığı bir bölge olarak biliniyor.Diğer türbülanslı rotalar arasında, Asya ve Kuzey Amerika arasında bulunan 'Polar Route', Afrika ve Güney Amerika arasında bulunan 'CAPE Route' ve Ortadoğu ve Avrupa arasında bulunan 'Middle East Route' geliyor. Bu rotalarda, şiddetli türbülans nedeniyle uçakların irtifa değiştirmeye zorlandığı ve yolcuların yaşamını tehlikeye soktuğu görülmüştür.150.000 rotayı analiz eden Turbli websitesinin derlediği en türbülanslı rotalar sırasıyla şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/schengen-vizesi-krizi-suruyor-turkiyeye-en-fazla-vize-reddi-veren-ulkeler-aciklandi-1084116953.html

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