https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/dunyanin-en-turbulansli-ucus-rotalari-belli-oldu-cok-tehlikeli-bir-fenomen-1084117873.html
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları belli oldu: 'Çok tehlikeli bir fenomen'
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları belli oldu: 'Çok tehlikeli bir fenomen'
Sputnik Türkiye
Son yıllarda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere rağmen, türbülans hala uçuş güvenliği için önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Son olarak... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T09:17+0300
2024-05-23T09:17+0300
2024-05-23T09:17+0300
yaşam
türbülans
uçuş
uçuş görevlisi
alçak uçuş
tarifeli uçuş
uçak
uçak seferi
uçak kazası
uçak bileti
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Türbülans, havacılık sektöründe karşılaşılabilen en tehlikeli doğal fenomenlerden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hızdaki uçaklarda meydana gelen türbülans, uçakta bulunan yolcuların yaşamlarını tehlikeye sokabiliyor. Hava trafik kontrolörleri ve pilotlar, türbülansı öngörerek tedbir almaya çalışıyorlar, ancak bazen buna rağmen türbülansın şiddetli olmasıyla tedbirler yetersiz kalabiliyor.Örneğin Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER uçağı salı günü Tayland hava sahasına girerken şiddetli türbülansa maruz kaldı. Uçağın Bangkok'a acil iniş yapmasının ardından bir İngilizin hayatını kaybettiği 30'dan fazla yolcunun yaralandığı açıklandı. Yolculardan 7'si ise ağır yaralı.Turbli veri tabanına göre en türbülanslı uçuşlar Şili'deki Santiago ile Bolivya'daki Santa Cruz arasında gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanında benzer şekilde sarsıntılı yolculuklar yaşanıyor.Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları arasında ilk sırada Kuzey Atlantik üzerinde bulunan 'Kuzey Atlantik Taşkesen' geliyor. Bu rota, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yoğun bir uçuş trafiğine sahip olmasına rağmen, şiddetli türbülans nedeniyle sık sık irtifa değiştirmeye zorlanıyor.İkinci sırada ise, Avustralya ve Güney Amerika arasında bulunan "Roaring Forties" geliyor. Bu rota, şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle uçuşların zorlandığı bir bölge olarak biliniyor.Diğer türbülanslı rotalar arasında, Asya ve Kuzey Amerika arasında bulunan 'Polar Route', Afrika ve Güney Amerika arasında bulunan 'CAPE Route' ve Ortadoğu ve Avrupa arasında bulunan 'Middle East Route' geliyor. Bu rotalarda, şiddetli türbülans nedeniyle uçakların irtifa değiştirmeye zorlandığı ve yolcuların yaşamını tehlikeye soktuğu görülmüştür.150.000 rotayı analiz eden Turbli websitesinin derlediği en türbülanslı rotalar sırasıyla şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/schengen-vizesi-krizi-suruyor-turkiyeye-en-fazla-vize-reddi-veren-ulkeler-aciklandi-1084116953.html
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türbülans, uçuş, uçuş görevlisi, alçak uçuş, tarifeli uçuş, uçak, uçak seferi, uçak kazası, uçak bileti, boeing, boeing 737, boeing 737 max, boeing 737 max 8, boeing, boeing 737-800, boeing
türbülans, uçuş, uçuş görevlisi, alçak uçuş, tarifeli uçuş, uçak, uçak seferi, uçak kazası, uçak bileti, boeing, boeing 737, boeing 737 max, boeing 737 max 8, boeing, boeing 737-800, boeing
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları belli oldu: 'Çok tehlikeli bir fenomen'
Son yıllarda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere rağmen, türbülans hala uçuş güvenliği için önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Londra'dan Singapur'a uçan Singapur Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans nedeniyle bir kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Peki, dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları hangileri?
Türbülans, havacılık sektöründe karşılaşılabilen en tehlikeli doğal fenomenlerden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hızdaki uçaklarda meydana gelen türbülans, uçakta bulunan yolcuların yaşamlarını tehlikeye sokabiliyor. Hava trafik kontrolörleri ve pilotlar, türbülansı öngörerek tedbir almaya çalışıyorlar, ancak bazen buna rağmen türbülansın şiddetli olmasıyla tedbirler yetersiz kalabiliyor.
Örneğin Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER uçağı salı günü Tayland hava sahasına girerken şiddetli türbülansa maruz kaldı. Uçağın Bangkok'a acil iniş yapmasının ardından bir İngilizin hayatını kaybettiği 30'dan fazla yolcunun yaralandığı açıklandı. Yolculardan 7'si ise ağır yaralı.
Turbli veri tabanına göre en türbülanslı uçuşlar Şili'deki Santiago ile Bolivya'daki Santa Cruz arasında gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanında benzer şekilde sarsıntılı yolculuklar yaşanıyor.
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları arasında ilk sırada Kuzey Atlantik üzerinde bulunan 'Kuzey Atlantik Taşkesen' geliyor. Bu rota, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yoğun bir uçuş trafiğine sahip olmasına rağmen, şiddetli türbülans nedeniyle sık sık irtifa değiştirmeye zorlanıyor.
İkinci sırada ise, Avustralya ve Güney Amerika arasında bulunan "Roaring Forties" geliyor. Bu rota, şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle uçuşların zorlandığı bir bölge olarak biliniyor.
Diğer türbülanslı rotalar arasında, Asya ve Kuzey Amerika arasında bulunan 'Polar Route', Afrika ve Güney Amerika arasında bulunan 'CAPE Route' ve Ortadoğu ve Avrupa arasında bulunan 'Middle East Route' geliyor. Bu rotalarda, şiddetli türbülans nedeniyle uçakların irtifa değiştirmeye zorlandığı ve yolcuların yaşamını tehlikeye soktuğu görülmüştür.
150.000 rotayı analiz eden Turbli websitesinin derlediği en türbülanslı rotalar sırasıyla şu şekilde:
Nashville - Raleigh/Durham