https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/schengen-vizesi-krizi-suruyor-turkiyeye-en-fazla-vize-reddi-veren-ulkeler-aciklandi-1084116953.html

Schengen vizesi krizi büyüyor: Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı

Schengen vizesi krizi büyüyor: Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Schengen vize başvuruları verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin vize başvuru reddetme oranı yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T08:55+0300

2024-05-23T08:55+0300

2024-05-23T08:55+0300

türkiye

vize

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Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin Schengen vize başvuruları reddetme oranı 2023 yılında yüzde 16.1'e yükseldi. Bu oran, 2022 yılındaki yüzde 15.7'lik orana göre bir artış gösteriyor.Vize başvurularındaki artış ve sorunlar2023 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularında artış yaşandı. Ancak artan başvurulara rağmen red oranlarının yükselmesi, başvuru sahiplerinin vize alma sürecinde karşılaştıkları zorlukları gözler önüne seriyor. Vize başvuru süreçlerinin karmaşıklığı ve gerekli belgelerin eksiksiz sunulması konusundaki sıkı denetimler, red oranlarının artmasında etkili oluyor.Vize red oranları neden yüksek?Uzmanlar, vize reddi oranlarının yüksek olmasının nedenlerini; başvuru sahiplerinin mali durumlarının yetersiz görülmesi, seyahat amacının net olmaması ve gerekli belgelerin eksik veya hatalı sunulması olarak sıralıyor. Ayrıca, bazı ülkelerin güvenlik endişeleri de vize red oranlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.Türk vatandaşları için ne anlama geliyor?Yüksek vize red oranları, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etmekte yaşadığı zorlukları artırıyor. Seyahat planlarını gerçekleştiremeyen vatandaşlar, hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkileniyor.Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik bir ret oranı çıkardı. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, 1744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42.5'lik bir ret oranı çıkardı.- Estonya Ankara Temsilciliği - Yüzde 42.5- Danimarka Ankara Temsilciliği- Yüzde 39.40- Yunanistan Ankara Temsilciliği - Yüzde 38.5- İspanya Ankara Temsilciliği - Yüzde 31.09- Belçika İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 27.5- Almanya Ankara Temsilciliği - Yüzde 27.1- Çekya İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 23.5- Macaristan Ankara Temsilciliği - Yüzde 22.9- Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 22.4- Almanya İstanbul Konsolosluğu - Yüzde 21.5

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