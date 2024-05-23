https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/meteorolojiden-15-sehir-icin-kritik-uyari-cok-kuvvetli-gelecek-1084114734.html

Meteoroloji'den 15 şehir için kritik uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek'

Meteoroloji'den 15 şehir için kritik uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayımladı. Başta Ankara olmak üzere tam 10 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T06:40+0300

2024-05-23T06:40+0300

2024-05-23T06:40+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji duyurdu; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Meteoroloji uyardıKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sarı kod verilen şehirlerAnkara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için Meteoroloji'den Sarı Kodlu uyarı yapıldı.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam bölgenin batısının yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Denizlerde havaBatı Akdeniz’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı 3,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/1-milyon-115-bin-liralik-hesapla-gundem-olmustu-bodrumdaki-o-restorandan-aciklama-geldi-1084078068.html

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