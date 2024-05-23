Meteoroloji'den 15 şehir için kritik uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek'
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayımladı. Başta Ankara olmak üzere tam 10 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde oturanların tedbirli olmaları hususunda peş peşe açıklamalar geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji duyurdu; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyardı
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sarı kod verilen şehirler
Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için Meteoroloji'den Sarı Kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam bölgenin batısının yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam bölgenin batısının yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Denizlerde hava
Batı Akdeniz’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı 3,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı 3,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.