https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/aksenov-ukrayna-ordusunun-kirima-yonelik-fuze-saldirisinda-2-kisi-oldu-1084150796.html

Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü

Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Kırım lideri Aksenov, Simferopol bölgesine düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T23:42+0300

2024-05-23T23:42+0300

2024-05-23T23:42+0300

ukrayna krizi

sergey aksenov

kırım

simferepol

ukrayna ordusu

füze saldırısı

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042757914_23:0:1177:649_1920x0_80_0_0_2b2458431dd455d13ed21a2a6d655537.jpg

Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım'ın Simferopol bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti.Aksenov, “Düşmanın yarımadanın Simferopol bölgesi topraklarına yönelik füze saldırısı sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Kurbanların aileleri ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html

simferepol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey aksenov, kırım, simferepol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, telegram