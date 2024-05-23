https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/aksenov-ukrayna-ordusunun-kirima-yonelik-fuze-saldirisinda-2-kisi-oldu-1084150796.html
Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü
Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Kırım lideri Aksenov, Simferopol bölgesine düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T23:42+0300
2024-05-23T23:42+0300
2024-05-23T23:42+0300
ukrayna krizi
sergey aksenov
kırım
simferepol
ukrayna ordusu
füze saldırısı
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Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım'ın Simferopol bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti.Aksenov, “Düşmanın yarımadanın Simferopol bölgesi topraklarına yönelik füze saldırısı sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Kurbanların aileleri ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html
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sergey aksenov, kırım, simferepol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, telegram
sergey aksenov, kırım, simferepol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, telegram
Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü
Kırım lideri Aksenov, Simferopol bölgesine düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım'ın Simferopol bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Aksenov, “Düşmanın yarımadanın Simferopol bölgesi topraklarına yönelik füze saldırısı sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Kurbanların aileleri ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.