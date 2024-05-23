Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UEFA'dan Türkiye'ye çifte final
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiyatro da tasarruf tedbirlerine takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kurban Bayramı öncesi et fiyatları nasıl etkilenecek?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Gürkan Demir, İran'dan bildiriyor...
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
18:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
19:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
19:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:14
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/aksenov-ukrayna-ordusunun-kirima-yonelik-fuze-saldirisinda-2-kisi-oldu-1084150796.html
Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü
Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Kırım lideri Aksenov, Simferopol bölgesine düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T23:42+0300
2024-05-23T23:42+0300
ukrayna krizi
sergey aksenov
kırım
simferepol
ukrayna ordusu
füze saldırısı
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042757914_23:0:1177:649_1920x0_80_0_0_2b2458431dd455d13ed21a2a6d655537.jpg
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım'ın Simferopol bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti.Aksenov, “Düşmanın yarımadanın Simferopol bölgesi topraklarına yönelik füze saldırısı sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Kurbanların aileleri ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html
simferepol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042757914_167:0:1032:649_1920x0_80_0_0_a8fa8b8baf3e99b41bf45bef33d47617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey aksenov, kırım, simferepol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, telegram
sergey aksenov, kırım, simferepol, ukrayna ordusu, füze saldırısı, telegram

Aksenov: Ukrayna ordusunun Kırım'a yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü

23:42 23.05.2024
© Sputnik / Vitaliy BelousovKırım
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Abone ol
Kırım lideri Aksenov, Simferopol bölgesine düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kırım'ın Simferopol bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Aksenov, “Düşmanın yarımadanın Simferopol bölgesi topraklarına yönelik füze saldırısı sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti. Kurbanların aileleri ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
US Secretary of State Antony Blinken attends the 12th East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting during the 55th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ministerial meeting - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
Ukrayna krizi
Harkov telaşı: 'Blinken, Rusya topraklarının ABD yapımı silahlarla vurulması için lobi yapıyor'
17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала