https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/simonyan-kievin-takas-etmeyi-reddettigi-500-ukraynali-savas-esirinin-listesini-yayinladi-1084109974.html
Simonyan, Kiev'in takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınladı
Simonyan, Kiev'in takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınladı
Sputnik Türkiye
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev’in 4 aydır... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T19:39+0300
2024-05-22T19:39+0300
2024-05-22T20:27+0300
dünya
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
ukrayna
savaş esiri
vladimir zelenskiy
tatyana moskalkova
esir takası
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Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev’in 4 aydır takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınladı.Simonyan, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Kiev’in teslim almayı reddettiği ve aralarından sadece 38 ‘değerli’ kişiyi seçtiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınlıyorum” ifadelerini kullandı.Simonyan daha önce Kiev’in 4 aydır takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesinin elinde olduğunu açıklayarak, söz konusu listeyi yayınlama sözü vermişti.Ukrayna yönetiminin, esir takası kapsamında 500 Ukraynalı askerini takas etmeyi 4 aydır reddettiğine dikkat çeken Simonyan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu listeden yalnızca 38 kişiyi esir takası kapsamında seçtiğini vurgularken, “Neo-Nazi taburu Azov* üyelerini geri almaya hazır, ancak geri kalan askerlere Kiev’in ihtiyacı yok” ifadelerini kullanmıştı.Kiev ile Moskova arasındaki son savaş esiri takası 8 Şubat’ta gerçekleşmişti. O zaman 100 Rus askeri Ukrayna esaretinden geri getirilmiş, karşılığında aynı sayıda Ukrayna askeri Kiev’e teslim edilmişti.Rusya’nın insan hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna tarafıyla savaş esirlerinin takas sürecinin, takas listelerinde er ve çavuşların üzerini çizen ve birçok askeri kasıtlı olarak kayıp olarak gösteren Kiev’in çifte standartları nedeniyle geciktiğini açıklamıştı. Moskalkova, Kiev yönetiminin esir takasında genellikle medyatik kişileri tercih ettiğini, sıradan askerlerin ise yetkililerinin pek ilgisini çekmediğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kievin-degistirmek-istemedigi-500-ukraynali-esirin-listesi-yayinlanacak-1084104494.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, ukrayna, savaş esiri, vladimir zelenskiy, tatyana moskalkova, esir takası
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, ukrayna, savaş esiri, vladimir zelenskiy, tatyana moskalkova, esir takası
Simonyan, Kiev'in takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınladı
19:39 22.05.2024 (güncellendi: 20:27 22.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev’in 4 aydır takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınladı.
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev’in 4 aydır takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınladı.
Simonyan, Telegram kanalından paylaştığı mesajda, “Kiev’in teslim almayı reddettiği ve aralarından sadece 38 ‘değerli’ kişiyi seçtiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesini yayınlıyorum” ifadelerini kullandı.
Simonyan daha önce Kiev’in 4 aydır takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesinin elinde olduğunu açıklayarak, söz konusu listeyi yayınlama sözü vermişti.
Ukrayna yönetiminin, esir takası kapsamında 500 Ukraynalı askerini takas etmeyi 4 aydır reddettiğine dikkat çeken Simonyan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu listeden yalnızca 38 kişiyi esir takası kapsamında seçtiğini vurgularken, “Neo-Nazi taburu Azov* üyelerini geri almaya hazır, ancak geri kalan askerlere Kiev’in ihtiyacı yok” ifadelerini kullanmıştı.
Kiev ile Moskova arasındaki son savaş esiri takası 8 Şubat’ta gerçekleşmişti. O zaman 100 Rus askeri Ukrayna esaretinden geri getirilmiş, karşılığında aynı sayıda Ukrayna askeri Kiev’e teslim edilmişti.
Rusya’nın insan hakları yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna tarafıyla savaş esirlerinin takas sürecinin, takas listelerinde er ve çavuşların üzerini çizen ve birçok askeri kasıtlı olarak kayıp olarak gösteren Kiev’in çifte standartları nedeniyle geciktiğini açıklamıştı. Moskalkova, Kiev yönetiminin esir takasında genellikle medyatik kişileri tercih ettiğini, sıradan askerlerin ise yetkililerinin pek ilgisini çekmediğini kaydetmişti.