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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kievin-degistirmek-istemedigi-500-ukraynali-esirin-listesi-yayinlanacak-1084104494.html
Kiev'in değiştirmek istemediği 500 Ukraynalı esirin listesi yayınlanacak
Kiev'in değiştirmek istemediği 500 Ukraynalı esirin listesi yayınlanacak
Sputnik Türkiye
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev'in dört aydır takas etmeyi... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T17:13+0300
2024-05-22T17:14+0300
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Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında 500 Ukraynalı askerini takas etmeyi 4 aydır reddettiğine dikkat çeken Simonyan, Zelenskiy’in bu listeden yalnızca 38 kişiyi esir takası kapsamında seçtiğini vurgularken, “Neo-Nazi taburu Azov* üyelerini geri almaya hazır, ancak geri kalan askerlere Kiev’in ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.Simonyan, elindeki listelerde, yakalanan askerlerin isim ve doğum tarihlerinin yer aldığını belirtirken, “Sanırım eşler, anneler ve genel olarak Ukrayna vatandaşları bunu öğrenmek isteyeceklerdir” diyerek, bu listeyi akşam saatlerinde tam olarak yayınlama sözü verdi.Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna tarafıyla savaş esirlerinin takas sürecinin, Kiev'in çifte standartları nedeniyle geciktiğini duyurmuş, takas listelerinde er ve çavuşların üzerini çizdiğini ve birçok savaşçıyı kasıtlı olarak kayıp listesine aldığını ifade etmişti.Moskalkova, Kiev yönetiminin esir takasında genellikle Azov üyeleri gibi medyatik kişileri tercih ettiğini, sıradan askerlerin ise yetkililerinin pek ilgisini çekmediğini kaydetti.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kiev-yonetimi-yeni-toprak-kaybi-hazirliklarina-basladi-1084080512.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, esir takası, savaş esiri, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, esir takası, savaş esiri, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy

Kiev'in değiştirmek istemediği 500 Ukraynalı esirin listesi yayınlanacak

17:13 22.05.2024 (güncellendi: 17:14 22.05.2024)
© Sputnik / Евгений БиятовMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev'in dört aydır takas etmeyi reddettiği 500 Ukraynalı savaş esirinin listesinin elinde olduğunu söylerken çok yhakında listeyi yayınlama sözü verdi.
Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında 500 Ukraynalı askerini takas etmeyi 4 aydır reddettiğine dikkat çeken Simonyan, Zelenskiy’in bu listeden yalnızca 38 kişiyi esir takası kapsamında seçtiğini vurgularken, “Neo-Nazi taburu Azov* üyelerini geri almaya hazır, ancak geri kalan askerlere Kiev’in ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.
Simonyan, elindeki listelerde, yakalanan askerlerin isim ve doğum tarihlerinin yer aldığını belirtirken, “Sanırım eşler, anneler ve genel olarak Ukrayna vatandaşları bunu öğrenmek isteyeceklerdir” diyerek, bu listeyi akşam saatlerinde tam olarak yayınlama sözü verdi.
Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna tarafıyla savaş esirlerinin takas sürecinin, Kiev'in çifte standartları nedeniyle geciktiğini duyurmuş, takas listelerinde er ve çavuşların üzerini çizdiğini ve birçok savaşçıyı kasıtlı olarak kayıp listesine aldığını ifade etmişti.
Moskalkova, Kiev yönetiminin esir takasında genellikle Azov üyeleri gibi medyatik kişileri tercih ettiğini, sıradan askerlerin ise yetkililerinin pek ilgisini çekmediğini kaydetti.
* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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