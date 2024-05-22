https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sahipsiz-hayvanlara-iliskin-4-bakanligin-yaptigi-calisma-tamamlandi-1084110984.html
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sputnik Türkiye
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma, AK Parti Grup Başkanlığı'na teslim edildi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T20:46+0300
2024-05-22T20:46+0300
2024-05-22T20:46+0300
türkiye
hayvan hakları
hayvan
hayvan yasası
sokak hayvanları
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Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdi.Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.
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hayvan hakları, hayvan, hayvan yasası, sokak hayvanları
hayvan hakları, hayvan, hayvan yasası, sokak hayvanları
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma, AK Parti Grup Başkanlığı'na teslim edildi.
Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdi.
Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.
Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.
Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.