https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sahipsiz-hayvanlara-iliskin-4-bakanligin-yaptigi-calisma-tamamlandi-1084110984.html

Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı

Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı

Sputnik Türkiye

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma, AK Parti Grup Başkanlığı'na teslim edildi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T20:46+0300

2024-05-22T20:46+0300

2024-05-22T20:46+0300

türkiye

hayvan hakları

hayvan

hayvan yasası

sokak hayvanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/04/1064139451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bfba3561f1d6127b9e682832957472c7.jpg

Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdi.Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayvan hakları, hayvan, hayvan yasası, sokak hayvanları