https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-disisleri-abnin-rus-lngden-vazgecmesi-durumunda-baska-alicilarimiz-var-1084083687.html

Rusya Dışişleri: AB’nin Rus LNG’den vazgeçmesi durumunda başka alıcılarımız var

Rusya Dışişleri: AB’nin Rus LNG’den vazgeçmesi durumunda başka alıcılarımız var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlar kapsamında Rus sıvılaştırılmış doğalgaz... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T10:48+0300

2024-05-22T10:48+0300

2024-05-22T10:48+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

avrupa birliği

yaptırım

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

lng

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Sputnik’e konuşan Studennikov, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kapsamında Rus LNG ithalatını yasaklama olasılığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:AB’nin daha önce Rusya’dan boru hattı üzerinden petrol ithalatına getirdiği kısıtlama yüzünden enerji krizine girdiğini anımsatan Rus diplomat, “Son iki yılda AB ülkeleri enerji pazarlarını istikrara kavuşturmaya çalıştı. Ama ne pahasına? Büyük ölçüde Amerikan gazına bağımlı hale geldiler. ABD LNG’nin en büyük ithalatçısı haline geldiler” ifadesini kullandı.Brüksel’in enerji alanındaki yanlış kararları yüzünden AB ülkelerinin şu anda ‘kötü formda’ olduğunu söyleyen Studennikov, 2023’te Fransa ekonomisinin yüzde 1, İspanya ekonomisinin yüzde 2, Hollanda ekonomisinin de yüzde 0 civarında büyüme sergilediğini anımsatarak, "Yüksek tüketici enflasyonu, tarım ürünleri fiyatlarında artış, yaşam standartlarında düşüş ve bunun sonucunda toplumsal gerilimde artış yaşanıyor” dedi.Rusya’dan boru hattı üzerinden ithal edilen gazın on yıllar boyunca Avrupa’da ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olduğunu anımsatan yetkili, “Yani Avrupa bir kez daha kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Üstelik gördüğümüz gibi durmaya da niyeti yok ve şimdi Rus LNG'sinden vazgeçme olasılığından bahsediliyor. Bunun nelere yol açacağını öngörmek için çok iyi bir ekonomist olmaya gerek yok” diye ekledi.Daha önce Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketi taslağını AB ülkelerine gönderdiği bildirilmişti. Paket, Rusya’dan LNG ithalatının kısıtlanması yönünde tedbirleri de içerirken, bu tedbir kapsamında Rus LNG’nin Avrupa limanlarında tankerlere aktarılmasını yasaklıyor. Kısıtlamalar, Arktik SPG 2 ve Murmansk SPG projelerini de kapsayacak. Komisyon, ‘gölge filosu’ olduğu iddia edilen ve AB’nin kısıtlamalarına rağmen Rus petrolünü taşımaya devam eden birkaç gemiye de yaptırım getirmek istiyor. Bu gemilerin Avrupa limanlarına girişi yasaklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketinde-lng-ithalatini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1083024439.html

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