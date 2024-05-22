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- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-disisleri-abnin-rus-lngden-vazgecmesi-durumunda-baska-alicilarimiz-var-1084083687.html
Rusya Dışişleri: AB’nin Rus LNG’den vazgeçmesi durumunda başka alıcılarımız var
Rusya Dışişleri: AB’nin Rus LNG’den vazgeçmesi durumunda başka alıcılarımız var
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlar kapsamında Rus sıvılaştırılmış doğalgaz... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:48+0300
2024-05-22T10:48+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
avrupa birliği
yaptırım
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
lng
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Sputnik’e konuşan Studennikov, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kapsamında Rus LNG ithalatını yasaklama olasılığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:AB’nin daha önce Rusya’dan boru hattı üzerinden petrol ithalatına getirdiği kısıtlama yüzünden enerji krizine girdiğini anımsatan Rus diplomat, “Son iki yılda AB ülkeleri enerji pazarlarını istikrara kavuşturmaya çalıştı. Ama ne pahasına? Büyük ölçüde Amerikan gazına bağımlı hale geldiler. ABD LNG’nin en büyük ithalatçısı haline geldiler” ifadesini kullandı.Brüksel’in enerji alanındaki yanlış kararları yüzünden AB ülkelerinin şu anda ‘kötü formda’ olduğunu söyleyen Studennikov, 2023’te Fransa ekonomisinin yüzde 1, İspanya ekonomisinin yüzde 2, Hollanda ekonomisinin de yüzde 0 civarında büyüme sergilediğini anımsatarak, "Yüksek tüketici enflasyonu, tarım ürünleri fiyatlarında artış, yaşam standartlarında düşüş ve bunun sonucunda toplumsal gerilimde artış yaşanıyor” dedi.Rusya’dan boru hattı üzerinden ithal edilen gazın on yıllar boyunca Avrupa’da ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olduğunu anımsatan yetkili, “Yani Avrupa bir kez daha kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Üstelik gördüğümüz gibi durmaya da niyeti yok ve şimdi Rus LNG'sinden vazgeçme olasılığından bahsediliyor. Bunun nelere yol açacağını öngörmek için çok iyi bir ekonomist olmaya gerek yok” diye ekledi.Daha önce Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketi taslağını AB ülkelerine gönderdiği bildirilmişti. Paket, Rusya’dan LNG ithalatının kısıtlanması yönünde tedbirleri de içerirken, bu tedbir kapsamında Rus LNG’nin Avrupa limanlarında tankerlere aktarılmasını yasaklıyor. Kısıtlamalar, Arktik SPG 2 ve Murmansk SPG projelerini de kapsayacak. Komisyon, ‘gölge filosu’ olduğu iddia edilen ve AB’nin kısıtlamalarına rağmen Rus petrolünü taşımaya devam eden birkaç gemiye de yaptırım getirmek istiyor. Bu gemilerin Avrupa limanlarına girişi yasaklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ab-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketinde-lng-ithalatini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1083024439.html
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avrupa, avrupa birliği, yaptırım, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng
avrupa, avrupa birliği, yaptırım, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng

Rusya Dışişleri: AB’nin Rus LNG’den vazgeçmesi durumunda başka alıcılarımız var

10:48 22.05.2024
© Sputnik / Максим БлиновRusya Arctic LNG 2 sıvılaştırılmış doğalgaz tesis
Rusya Arctic LNG 2 sıvılaştırılmış doğalgaz tesis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlar kapsamında Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını yasaklaması durumunda Rusya’nın diğer bölgelerdeki alıcılarının giderek artan taleplerine yoğunlaşacağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Studennikov, AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kapsamında Rus LNG ithalatını yasaklama olasılığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Alıcısız kalmayacağız. LNG pazarının özelliği, küresel niteliğe sahip olması. Sıvılaştırılmış gaz tüm dünyayı ‘gezebiliyor’. LNG’ye olan talep sürekli artıyor. Bu alanda geniş ufuklar açılıyor. Batı’nın, dünyada çoğunluk teşkil eden ülkelerle ticaretimize müdahale etme girişimleri başarısızlığa mahkum.

AB’nin daha önce Rusya’dan boru hattı üzerinden petrol ithalatına getirdiği kısıtlama yüzünden enerji krizine girdiğini anımsatan Rus diplomat, “Son iki yılda AB ülkeleri enerji pazarlarını istikrara kavuşturmaya çalıştı. Ama ne pahasına? Büyük ölçüde Amerikan gazına bağımlı hale geldiler. ABD LNG’nin en büyük ithalatçısı haline geldiler” ifadesini kullandı.
Brüksel’in enerji alanındaki yanlış kararları yüzünden AB ülkelerinin şu anda ‘kötü formda’ olduğunu söyleyen Studennikov, 2023’te Fransa ekonomisinin yüzde 1, İspanya ekonomisinin yüzde 2, Hollanda ekonomisinin de yüzde 0 civarında büyüme sergilediğini anımsatarak, "Yüksek tüketici enflasyonu, tarım ürünleri fiyatlarında artış, yaşam standartlarında düşüş ve bunun sonucunda toplumsal gerilimde artış yaşanıyor” dedi.
Rusya’dan boru hattı üzerinden ithal edilen gazın on yıllar boyunca Avrupa’da ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olduğunu anımsatan yetkili, “Yani Avrupa bir kez daha kendi ayağına kurşun sıkmış oldu. Üstelik gördüğümüz gibi durmaya da niyeti yok ve şimdi Rus LNG'sinden vazgeçme olasılığından bahsediliyor. Bunun nelere yol açacağını öngörmek için çok iyi bir ekonomist olmaya gerek yok” diye ekledi.
Daha önce Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketi taslağını AB ülkelerine gönderdiği bildirilmişti.
Paket, Rusya’dan LNG ithalatının kısıtlanması yönünde tedbirleri de içerirken, bu tedbir kapsamında Rus LNG’nin Avrupa limanlarında tankerlere aktarılmasını yasaklıyor.
Kısıtlamalar, Arktik SPG 2 ve Murmansk SPG projelerini de kapsayacak. Komisyon, ‘gölge filosu’ olduğu iddia edilen ve AB’nin kısıtlamalarına rağmen Rus petrolünü taşımaya devam eden birkaç gemiye de yaptırım getirmek istiyor. Bu gemilerin Avrupa limanlarına girişi yasaklanacak.
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
Avrupa'da enerji krizi
AB, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde LNG ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor
22 Nisan, 14:22
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